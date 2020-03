Lo bueno y lo malo del coronavirus La pandemia del coronavirus sigue causando estragos a su paso; sin embargo, hay casos que han dado un poco de esperanza a una situación tan negativa por la que atraviesa el mundo. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del coronavirus ha ocasionado situaciones extraordinarias a nivel mundial, por encima de cualquier guerra o conflicto entre naciones que se haya presentado en los últimos dos siglos. Ante ello, las consecuencias han sido en todos los sentidos. Así como el número de muertos crece con celeridad, también están ocurriendo situaciones positivas que vale la pena reflexionar. RELACIONADO: ¿A cuáles países en Latinoamérica ya llegó el coronavirus? Image zoom El sacerdote italiano Giuseppe Berardell, quien había contraído el COVID-19, era atendido en un hospital de Bérgamo, en dicho país, y para ayudar a sobrevivir a un joven de 27 años que también estaba contagiado, decidió donarle su respirador aún a costa de su propia vida. Así, el religioso, de 72 años de edad, se convirtió en otro fallecido por el coronavirus, según reportaron diversos medios europeos. Por su parte, la enfermera Daniela Trezzi, quien tenía mes y medio de atender a enfermos con COVID-19 en Monza, Italia, contrajo el virus y para evitar transmitir este mal a otras personas, decidió quitarse la vida a los 34 años. La información fue confirmada por la Federación Nacional de Ordenanza de Profesionales de Enfermería de Italia (FNOPI). Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero sin duda, los momentos más agradables dentro de la crisis son la recuperación de una surcoreana de 93 años de edad, que se recuperó por completo tras 13 días de tratamiento. O bien, la mujer de 103 años, quien había sido hospitalizada en la ciudad de Semnan, Irán y salió del hospital completamente sana. Ambos son importantes porque, de acuerdo con las autoridades de salud, las personas de la tercera edad son uno de los grupos más vulnerables a sucumbir ante este virus. Lo que ha sido muy criticado en el mundo y se considera lo más negativo de esta crisis, es la actitud de muchos gobernantes y empresarios que no han seguido las medidas de contención que sugiere la Organización Mundial de la Salud, por lo que los contagios se han elevado de manera rápida y exponencial. Advertisement

Close Share options

Close View image Lo bueno y lo malo del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.