¡Tres asteroides enormes se acercan a la tierra! Según la NASA, tres gigantescas rocas espaciales pasarán rozando la tierra... ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia del coronavirus vino a dar la vuelta a este mundo de una forma digna de película. La gente encerrada en sus casas durante meses, los animales felices dando vueltas por el mundo, los enfermos falleciendo solos en los hospitales, las familias separadas, la economía cuesta abajo y sin frenos… Todo unido a fuertes movimientos sociales que desencadenaron la violencia en las calles. Para unirse a este quebradero de cabeza al que no vemos una salida clara a corto plazo, según la NASA, mañana miércoles siete de octubre, tres grandes asteroides como tres tristes tigres pasarán muy cerca de la faz de la tierra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así lo relató el New York Post, con pelos y señales. El primero, a las 9:12 hora de Nueva York, el Asteroide 2020 RK2 pasará a una distancia de 2.3 millones de millas a 15,000 millas por hora con un tamaño más grande que el de la Estatua de la Libertad. ¿Te parece que está muy lejos de nuestro planeta? En la escala del tamaño del universo, está bien cerquita. Por eso la NASA no le quitará los ojos de encima, ni a este ni a los otros dos que se avecinan el mismo día. Image zoom Joe Raedle/Getty Images Ya que el asteroide 2020 RK2 nos peine el fleco, el asteroide 2020 TB le seguirá a eso de las 2:25, hora del este. Esta segunda roca espacial viajará a 17,000 millas por hora a una distancia de 2.7 millones de millas del planeta azul. Por último, el tercero llegará alrededor de las 7:23 de la tarde, mide alrededor de 85 pies y será el que más cerca pase de la tierra. La NASA no cuenta con que ninguno de ellos impacte contra nuestro planeta, pero… ¡Ey! Es 2020.

