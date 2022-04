Joven fue arrestada tras ser acusada de provocarse un aborto. Se retira cargo de asesinato en su contra Lizelle Herrera fue arrestada y acusada de asesinato por supuestamente provocarse un aborto en Texas. La fiscalía pide desestimar cargo en su contra. La joven no tendrá que ir a juicio. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lizelle Herrera, una joven de 26 años, fue arrestada tras ser acusada de provocarse un aborto, reporta PEOPLE. La joven fue detenida el jueves en el departamento del alguacil del condado Starr en Texas. La joven enfrentaba un cargo de asesinato que ha sido desestimado. Herrera estuvo en la cárcel en Río Grande, Texas, hasta el sábado, que fue liberada tras fijársele una fianza de $500,000, reporta Associated Press. En un mensaje publicado en Facebook, el fiscal de distrito Gocha Allen Ramírez dijo que se desestimaría el cargo en contra de la joven. "La señorita Herrera no cometió un acto criminal según las leyes del estado de Texas", dice el mensaje. El arresto de la joven ocurrió después de que Texas pasara una ley sobre el aborto el año pasado prohibiendo el procedimiento después de las seis semanas de embarazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lizelle Herrera Lizelle Herrera | Credit: Starr County Sheriff’s Office El 7 de abril, la mujer fue arrestada tras ser denunciada por el personal médico de un hospital en Roma, Texas, por supuestamente sufrir un "aborto auto inducido". Luego se reportó que Herrera había abortado de manera "espontánea". La ley SB8 de Texas prohibe interrumpir el embarazo tras detectar actividad cardíaca en el embrión, a partir de las seis semanas de gestación. No se ha revelado cuán avanzado era el embarazo de Herrera. El caso sigue bajo investigación y ha causado conmoción.

