Google Maps ahora identifica el Alto Manhattan como "Little Dominican Republic" El área se extiende desde la calle 135 hasta la 218, y está habitada en su gran mayoría por inmigrantes dominicanos. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para los millones de residentes de la ciudad de Nueva York, e incluso para los que viven en ciudades aledañas, no es un secreto que Washington Heights es mejor conocido como el barrio dominicano. Y es que en esta área se concentra la comunidad más grande de dominicanos fuera de la isla y son precisamente ellos los que han ayudado al desarrollo económico y social del área. Por eso, hace unos años, el congresista dominicano Adriano Espaillat requirió que las áreas de Hamilton Heights, Washington Heights y Inwood, fueran reconocidas como Little Dominican Republic y que así aparecieran en Google Maps, algo que hoy es una realidad. "Estoy orgulloso de ver que mi resolución se hizo realidad y que se haya reconocido la presencia de la comunidad dominicana y nuestra contribución a Hamilton Heights, Washington Heights y Inwood, oficialmente cambiando el nombre de nuestra comunidad a Little Dominican Republic, cuyo nombre ahora también aparece en Google Maps", expresó Espaillat en un comunicado. " Little Dominican Republic se extiende desde la calle 135 hasta la 218, y está habitada en su gran mayoría por inmigrantes dominicanos. Con este reconocimiento, ahora los dominicanos de Nueva York están al mismo nivel de otras comunidades que ya han sido reconocidas por su aprte -Chinatown, Little Italy- a la gran urbe. Este logro celebra el gran aporte económico y sociocultural que los dominicanos le ha hecho no solo a esta ciudad, sino también al país. Y es que además de impregnar su alegría y sabor en cada esquina, los dominicanos también se han encargado de que esta zona esté repleta de negocios, grandes y pequeños, los cuales proveen empleos y les dan facilidad a los habitantes del área de resolver cualquier necesidad, sobretodo cuando se trata de salir a pasear y disfrutar de un buen restaurante. Y es que Little Dominican Republic está repleta de lugares en los que puedes degustar los mejores platillos de la isla, al igual que cualquier comida internacional. ¿Lo mejor de todo? La mayoría de estos negocios pertenecen a empresarios dominicanos. Si aún no conoces el área, te invito a descubrirla y a disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer Little Dominican Republic, un pedacito de Quisqueya en Nueva York.

