Lista que predijo la muerte de la reina Isabel II revela nombres de los famosos que podrían fallecer en el 2023 Yoko Ono, viuda de John Lennon, y la rockera Tina Turner, están entre las figuras que fallecerían en este año según The Death List. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como suele ocurrir a principios de cada año, en televisión y redes surgen predicciones de todo tipo de astrólogos y videntes para hablar sobre lo que nos depara este nuevo ciclo. Entre los muchos lugares que año con año publican sus predicciones destaca The Dead List, un curioso sitio donde se publican los nombres de las figuras mundiales que podrían fallecer en los próximos 12 meses. El escalofriante listado —en el que nadie quiere figurar— goza de gran prestigio por haber vaticinado atinadamente el fallecimiento de muchos famosos, como fue el caso de su lista que para el 2022 incluía a la reina Isabel II, quien falleció el 8 septiembre de ese año a sus 96 años. Para este 2023 el listado incluye a la rockera Tina Turner, actualmente de 84 años y quien trágicamente perdió a su hijo en el 2022. También figura Yoko Ono, la viuda del ex Beatle John Lennon, quien ya llegó al "noveno piso". El anuncio oficial en redes del Palacio de Buckingham comunicando el fallecimiento de la reina Isabel II en septiembre 8 del 2022, año en que Death List predijo la muerte de la monarca británica: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según sus autores, la cada vez más famosa lista sigue un riguroso criterio. "Ser lo suficientemente famosos como para que su muerte sea informada por los medios de comunicación de Reino Unido", es el requisito que tiene en cuenta el comité para crear dicho listado. Otro de los requisitos es que solo 25 candidatos pueden reaparecer en la lista por año consecutivo. Para darnos una idea de lo preciso que es The DeathList, en el 2021 el portal acertó en 12 de los 50 famosos nombres que propuso. En aquel año la lista incluía al boxeador estadounidense Leon Spinks, el comentarista deportivo Murray Walker y el príncipe Felipe, entre otras celebridades. ¡Uy!

