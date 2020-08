Lionel Messi se va del Barcelona: los detalles El futbolista argentino Lionel Messi se fue del Barcelona, dejando a muchos fanáticos alrededor del mundo boquiabiertos. ¿Qué lo llevó a abandonar el equipo? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lionel Messi sorprendió a muchos con la noticia de que se va del Barcelona. El futbolista argentino anunció que no quiere seguir en el reconocido equipo para el que ha jugado por 20 años. Según reportes, la estrella del FC Barcelona abandona el equipo debido a la crisis deportiva y administrativa por la que atraviesa el club. "Lionel Messi tomó una decisión que parecía imposible y le comunicó a Barcelona vía burofax que quiere irse luego de 20 años en la institución, según información exclusiva a la que accedió TyC Sports", publicó el canal de noticias deportivas en su sitio web. Image zoom (Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images) Al parecer, tras su encuentro con Ronald Koeman —el nuevo director técnico de La Liga club Barcelona— hace unos días, el delantero decidió pedir su salida del equipo. El popular deportista —que tiene 164 millones de seguidores en Instagram— no ha compartido nada sobre esta noticia aún en sus redes sociales. Image zoom (Xavi Torrent/WireImage) La noticia fue confirmada por fuentes del club a Efe y ha causado conmoción a nivel mundial. Varios medios reportan que las partidas de Luis Suárez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal y Samuel Umtiti del equipo podrían haber influido en la decisión de Messi de buscar un nuevo rumbo. "El humillante 8-2 de Bayern Munich fue el golpe de KO definitivo. Marcó el final del mejor ciclo de todos los tiempos para un jugador en un mismo club, ni más ni menos. Histórico por donde se lo mire", destaca TyC Sports.. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (RAFAEL MARCHANTE/POOL/AFP via Getty Images) ¿Qué sigue en su carrera? Sin duda los ojos del mundo están ahora sobre Messi y su próxima jugada.

