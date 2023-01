Joven enfermera que sufría de ansiedad posparto acusada de matar a dos de sus tres hijos Lindsay Clancy, una joven enfermera de Massachusetts, fue acusada de matar a dos de sus tres hijos tras batallar con la ansiedad y depresión posparto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una joven madre en Massachusetts fue acusada de matar a dos de sus tres hijos. Lindsay Clancy, de 32 años, había revelado que sufría de ansiedad posparto. Clancy trabajaba como enfermera en Massachusetts General Hospital, asistiendo en partos y ayudando a traer a bebés al mundo. La mujer fue acusada de matar a su hija Cora, de 5 años, a su hijo Dawson, de 3, estrangulándolos, y de intentar matar a su bebé de 7 meses, reporta PEOPLE. Luego Clancy se lanzó por una ventana del segundo piso de su hogar en Duxbury, intentado suicidarse, pero sobrevivió y está hospitalizada, según reportes. La enfermera confesó en Facebook que estaba intentado enfocarse en el ejercicio, la nutrición y su salud mental después del nacimiento de su bebé. Según las autoridades, Clancy podría estar sufriendo psicosis posparto, reporta CBS Boston. Clancy enfrenta dos cargos de asesinato y tres cargos de estrangulamiento, entre otros cargos criminales. Los bomberos que llegaron tras recibir una llamada al 911 de Patrick, el esposo de Clancy, encontraron a los tres niños inconscientes en la casa, con señales de agresión. Cora y Dawson murieron y el bebé sigue hospitalizado en Boston Children's Hospital. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muerte dos niños en Duxbury MA Credit: John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images "No puedo ni imaginar el dolor, la profundidad del dolor", dijo el fiscal del distrito de Plymouth Timothy Cruz en una conferencia de prensa, reporta The Boston Globe. "Estamos en shock y entristecidos por esta tragedia", expresó el hospital donde trabajaba la enfermera. La joven madre y su esposo Patrick se casaron en el 2016, y ella a menudo compartía amorosas fotos con sus hijos en sus redes sociales.

