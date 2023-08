Ella es Linda Caicedo, la futbolista estrella del Mundial Femenino Linda Caicedo se está robando a sus cortos 18 años toda la atención en el Mundial de Australia & Nueva Zelanda, aunque su mayor triunfo lo logró fuera de la cancha. Conoce un poco más a la estrella colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La esperada Copa Mundial Femenina 2023 se encuentra en todo su furor y la lucha por el preciado título está dejado momentos inolvidables para los amantes del fútbol, incluyendo los goles y la alegría de una jovencita colombiana que se está robando todas las miradas: Linda Caicedo. A pesar de que el combinado cafetero no llegó al torneo como uno de los favoritos, los colombianos han transformado este Mundial en una celebración pintada con sus colores. En las tribunas, la marea amarilla - como se hacen llamar los seguidores de Colombia- sigue colmando los estadios. En la cancha, el equipo ha logrado hazañas como vencer a una de las selecciones favoritas a ganar el torneo, la poderosa Alemania. Luego de que Argentina, Brasil, Costa Rica y Panamá quedarán eliminadas en la fase de grupos, la selección de Colombia se convirtió en el único representante del fútbol latino en la fase de eliminaciones directas. Una de las indiscutibles protagonistas de este logro ha sido Caicedo, de tan solo 18 años y quien ha demostrado al mundo que nunca se es demasiado joven para hacer historia. Su espectacular gol al conjunto germano ha dado la vuelta al mundo. Linda Caicedo Linda Caicedo | Credit: Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images Linda llegó al Mundial de Australia & Nueva Zelanda 2023 como una de las grandes promesas del fútbol latino y su presencia en el terreno de juego ha sido determinante en los triunfos que le dieron a Colombia la clasificación a octavos de final. Pero, quién es esta chiquilla que está dejando huella con su fútbol. Te contamos detalles que debes saber sobre esta carismática campeona, quien curiosamente tiene un segundo apellido que enmarca lo que trae al fútbol cuando tiene el balón en sus pies: Alegría. Un futuro prometedor Jugar en un club como el Real Madrid es con lo que sueñan millones de futbolistas en el mundo entero y para Linda fue algo que se hizo realidad a inicios del 2023. Al mismo tiempo que Caicedo celebraba su cumpleaños número 18 en febrero, el equipo español también anunciaba la contratación de la joven estrella colombiana. Acumulando récords No es la primera vez que Caicedo es el referente del equipo colombiano en un torneo orbital, ya que en el 2022 participó con Colombia en las más recientes ediciones de los Mundiales Femeninos Sub-20 y Sub-17. Logrando un subtítulo mundial en este último y además, siendo destacada como una de las goleadoras y mejores jugadoras del torneo. Su presencia en Australia & Nueva Zelanda 2023 está dejando un récord en las páginas doradas del fútbol, ya que se convirtió en la primera jugadora en participar y anotar goles en tres campeonatos mundiales diferentes en tan solo un año. Campeona de la vida Cuando tenía 15 años, Linda afrontó uno de los retos más grandes de su vida al serle diagnosticado un cáncer de ovario. A pesar de que la enfermedad puso en riesgo su vida, su resiliencia y determinación la llevaron de nuevo a las canchas. Tras superar la cirugía a la que fue sometida y terminar sus tratamientos de quimioterapia, la adolescente retornó a sus entrenamientos con el Deportivo Cali, su equipo en aquel momento. Según ha revelado la estrella, su proceso de adaptación física y mental para reencontrar su mejor nivel no fue para nada fácil y le tomó alrededor de un año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debutó a los 14 años Su talento y goles llevaron a que Caicedo debutará en el fútbol profesional con el América de Cali cuando tan solo tenía 14 años y en su primer partido anotó un gol. En esa misma temporada, su equipo ganó el título de liga y además terminó siendo la máxima goleadora del torneo. Tras el título, el América de Cali obtuvo un cupo para jugar la Copa Libertadores Femenina, pero curiosamente, Linda no pudo jugar el reconocido campeonato continental por ser menor de 16 años, la edad mínima requerida para participar por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

