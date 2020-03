Cinco consejos de una experta para pedir un aumento de sueldo La experta en negocios Lili Gil Valletta ofrece algunas ideas de cómo hacer que las aplicaciones en Internet se conviertan en un súper poder para lograr el crecimiento profesional que tanto deseas. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si te llegó el momento de negociar un aumento de salario y no sabes cómo empezar a prepararte para esa delicada conversación con tu jefe, sigue estas cinco recomendaciones de la experta en negocios y comunicadora Lili Gil Valletta. Para ella, el primer consejo es informarse bien y hacer uso inteligente del Internet, saber aprovechar las informaciones disponibles en aplicaciones como Glassdoor, Monsters y Dice que tienen datos sobre los promedios de salarios en el mercado. La comunicadora colombiana es una de las celebridades que participarán en la edición 2020 de Poderosas LIVE! que se celebra el próximo 14 de marzo en Miami. De camino al encuentro, señala que al hablar en el trabajo sobre aumento salarial es imprescindible no improvisar y no dejar que las emociones tomen el control de la situación. “Hay que dejar que los números cuenten la historia. La mejor conversación es una objetiva y no una emocional. El error que se puede cometer es que se tiene la conversación pidiendo, victimizándose o expresando una falta de confort con el trabajo, lo cual pone al empleador a la defensiva”, explicó en exclusiva a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cofundadora y directora ejecutiva de las empresas Culturintel y Cien+ destacó que es necesario que se resalten de 3 a 5 puntos sobre las contribuciones que se han logrado en la posición que se ocupa para demostrar que “no se está pidiendo ningún favor”. Además, Gil Valletta entiende que el uso correcto de la lengua es importante para no caer en ninguna trampa. A su juicio, en lugar de usar palabras como “yo me merezco”, es mejor decir “el precio justo del mercado para un rol como el mío sugiere que yo gane…”. Otra de sus recomendaciones es desarrollar la inteligencia emocional para lograr visualizarse a uno mismo desempeñando la posición que se desea. Recalcó que pertenecer a la cultura latina es una ventaja que debe saber aprovecharse, ya que ayuda al empleado a tener una visión fresca y diferente que puede ser aprovechada por la empresa para un mejor entendimiento del mercado hispano en Estados Unidos. Gil Valletta participará en Poderosas PRO como parte de un panel sobre las latinas un mundo corporativo muy exigente junto a Melissa Medina e Ileana Musa a las 8:00 a.m. el sábado 14 de marzo en el James L. Knight Center de Miami. Advertisement

Close Share options

Close View image Cinco consejos de una experta para pedir un aumento de sueldo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.