Dos días después de celebrar su aniversario de bodas número 25 junto a su familia, Lili Estefan recibió una terrible noticia de boca de su entonces esposo Lorenzo Luaces en un estacionamiento en Miami repleto de personas.

“Me dijo: ‘Un paparazzo me [fotografió] con otra mujer y está pidiendo $200,000 por las fotos’”, contó Estefan este miércoles en el estreno del show Red Table Talk (Facebookwatch), que conduce con su tía Gloria Estefan y su prima Emily Estefan, y en el que por primera vez habló abiertamente de su divorcio.

Image zoom Jason Koerner/Getty Images

Lili recordó que en ese momento quería gritar y golpear al padre de sus hijos, pero respiró profundo y guardó silencio para que nadie pudiera percatarse de lo que sucedía. “Pensé: soy una figura pública, no puedo decir nada y lo primero que pregunté: ‘¿Quién es la mujer?’ Nadie importante [me contestó] y me dijo que no pagaríamos el dinero”. Dispuesta a seguir adelante, Lili decidió callar. Hasta que al siguiente día llegó a su oficina en Univision y su jefa le dijo que el paparazzo les había ofrecido las imágenes, pero que decidieron no comprarlas. “Me dijo que ellos sabían de la existencia de las [imágenes] diez días [antes de que Lorenzo] me lo dijera”, señaló entre lágrimas la presentadora cubanoamericana, quien en ese momento decidió defender a su marido, se justificó argumentando que había sido una sola infidelidad y que no se dejarían chantajear.

Image zoom

Pero no había sido solo una vez. “El paparazzo no solo había ofrecido las fotos a mi casa, Univision, también a otros medios y me dijeron que él tenía más información, es decir, no fue una [cuestión] de una sola vez… [y] la última en enterarme era yo”. De hecho, días antes de que hablara con Lili, Luaces llamó al tío de su mujer Emilio Estefan y le dijo todo lo que estaba ocurriendo. “Le dije: ‘Yo no le voy a decir a Lili y a Gloria, tú lo tienes que resolver”, contó Emilio en el show. “Tú jugaste y tú pagas”.

La misma respuesta recibió de Gloria cuando Luaces habló con ella días antes que confesarse con su esposa. “Me pidió salir a caminar y yo sabía que algo estaba pasando, que él estaba mal”, recordó la cantante. “Me dijo la situación y me explicó que él [sentía] que no era el centro, el centro de [la vida de Lili], que primero estaban sus hijos y [hasta] los perros”.

Sus tíos y sus compañeros de trabajo no eran los únicos miembros de la familia que sabían de que algo sucedía. “Yo sabía que algo pasaba hace como un año y medio [antes], cuando mi mamá estaba viajando, tenía 14 años y mi papá me dejó sola. Me dijo que iba a salir con unos amigos que yo no conocía”, recordó Lina, la hija de Lili, quien también participó en el programa. La jovencita dijo que prefirió no decirle nada su mamá y a su hermano Lorenzo Jr. para no causar problemas. “[Pensé]: ‘No quiero empezar algo que tal vez no sea verdad’”.

Image zoom Alexander Tamargo / Contributor

El impacto del engaño provocó que Lili sufriera una crisis nerviosa. Sin avisar a su familia, tomó su auto en su casa en Miami y en pijamas manejó hasta las 4 de la mañana, al punto de que llegó a Orlando. “¿Por qué decidió eliminarme de posición como esposa? Pensaba”, dijo Lili que se preguntó. El drama privado se convirtió en público cuando Lili anunció su separación en su show de El gordo y la flaca el 14 de septiembre del 2017. “Me sentí humillada, pensaba que tenía una familia perfecta”.

Para rescatar un poco de esa “perfección”, Estefan habló con sus hijos y trató de justificar las acciones de su padre. “Cuando salí de la habitación le dije: ‘Me rompiste el corazón’”, recuerda Lili. “Se fue de la casa, jamás volví a recibir una llamada de él”. Desde entonces, la realidad es que ni Lorenzo Jr. ni Lina han mantenido una comunicación fluida con su padre. “La relación con mi papá no es la que quisiera”, reconoció Lina. “Por mucho que pueda estar enojado con él, es mi papa y lo quiero. Me gustaría tenerlo en mi graduación, en mis cumpleaños”.

Image zoom Lili Estefan y Lorenzo Luaces en mayo de 2009.