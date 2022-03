Muere la cantante Lil Bo Weep a los 22 años: "Luchó duro contra sus demonios" La cantante australiana Lil Bo Weep, cuya carrera musical iba cada vez más en ascenso, murió a los 22 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lil Bo Weep Lil Bo Weep | Credit: Lil Bo Weep/Instagram La cantante australiana Lil Bo Weep, cuya carrera musical iba cada vez más en ascenso, murió a los 22 años el pasado 3 de marzo, según confirmó su padre a través de un comunicado en Facebook. "Este fin de semana perdimos la lucha por la vida de mi hija contra la depresión, el trauma, el trastorno de estrés postraumático y la adicción a las drogas, con lo cual hemos estado luchando desde que la recuperamos de Estados Unidos a través de una repatriación de urgencia", comunicó Matthew Schofield en sus redes sociales. "Luchó duro contra sus demonios como todos lo hicimos a su lado y recogiendo los pedazos rotos una y otra vez pero no pudo luchar más y la perdimos", añadió el padre. Junto a varias fotos con su hija, el Schofield aseguró que como padre estaba "orgulloso de ella más allá de las palabras, ya que ella es mi héroe, mi hija y mi mejor amiga a la que amo tanto. Ya no está sufriendo ahora con el universo queriendo a su ángel de vuelta". El padre no habló de la causa de muerte ni en qué situación se produjo el deceso de su hija, y pidió privacidad en medio del dolor que atraviesa en este duro momento. "Una gran parte de mí está perdida en este momento, pero pido respetuosamente que mis amigos cercanos traten de no llamarme hasta que salga de alguna manera a través de esto", escribió. En su último mensaje en Instagram, la joven cantante apareció afectada tras un año de que tuviera un aborto, aunque aclaró que no estaba drogada. "No solo he estado de luto por mi hijo. Me he enterado que mi fertilidad ha resultado afectada, por mis desórdenes alimenticios", dijo. También alentó a cuidar de sus cuerpos y a estar atentos a las consecuencias de las malas decisiones. "Recomiendo que realmente pienses en lo que te estás haciendo a ti mismo porque es posible que nunca pueda tener un embarazo a término completo o tener un hijo propio debido a la forma en que traté a mi cuerpo", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lil Bo Weep comenzó a publicar su música en 2015 en SoundCloud, acumulando más de 36,000 seguidores en esa plataforma, 227,000 mensuales en Spotify y 124,000 suscriptores en YouTube.

