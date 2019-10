Líder de los Trinitarios, presuntos asesinos del joven Lesandro Junior Guzmán, arrestado en El Bronx. Richard Ramírez y nueve hombres más fueron detenidos bajo sospechas de pertencer a la peligrosa banda señalada por la muerte de Lesandro 'Junior' Guzmán- Feliz. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nueve integrantes de la banda de Los Trinitarios, incluyendo su supuesto líder, Richard Ramirez, fueron detenidos este miércoles en el Bronx, según confirman fuentes policiales. La peligrosa banda es señalada como responsable del asesinato del joven dominicano Lesandro ‘Junior’ Guzmán- Feliz, de 15 años, asesinado el 18 de junio a las afueras de una tienda en dicho condado de Nueva York. Ramírez fue detenido en el interior de un apartamento ubicado el barrio de Soundview durante un operativo realizado a altas horas de la madrugada. Hacia las 6:00 a.m. Ramírez y compañía fueron presentados en el precinto número 41 del Bronx. El arresto sorprendió a los vecinos de la zona. “¡Oh Dios! Esto es increíble. ¿No son estos los de la ganga de Los Trinitarios?” exclamó una vecina al New York Post hablando en calidad de anonimato por el miedo que este grupo impone en la zona. Por su parte, un taxista identificado simplemente como “William” aseguró a dicho medio que la familia de Richar Ramírez ha vivido en un apartamento del barrio desde hace 20 años. Image zoom Twitter Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se cree que Ramírez y el resto de los detenidos pertenecen a la fracción de los Súres, responsables de la masacre que le costó la vida a Lesandro Ortíz. Sin embargo, su arresto no está directamente relacionado con dicho asesinato, sino con otros crímenes cometidos en el Bronx y el norte de Manhattan. Cinco personas más se encuentran fugitivas “pero estamos cerrando el cerco”, aseguró Timothy McCormack, un jefe de la policía de Nueva York quien explicó que los actos cometidos por esta banda se deberían a “que la pandilla está buscando asegurar su territorio”. Lesandro Ortíz fue asesinado a machetazos en la esquina de una tienda ubicada en la calle 183 y la avenida Bathgate, en el Bronx. Su sangriento asesinato fue captado en un video que se hizo viral y que mostraba el momento en que los maleantes lo apuñalaban repetidamente con machetes y salían huyendo. Tras ser brutalmente atacado, el joven corrió hacia el hospital St. Barnabas pero empezó a desangrar y colapsó en la acera de una calle. Advertisement EDIT POST

