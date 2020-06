Dejan en libertad a papá de dos niños que fueron encontrados muertos en su camioneta El video de una cámara de vigilancia del vecinadario muestra lo que realmente sucedió en este trágico caso. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El hombre que fue arrestado luego de que sus dos hijos fueron encontrados sin vida en su camioneta el sábado ha sido puesto en libertad por las autoridades de Oklahoma gracias a un video que muestra lo que realmente sucedió ese día. Según informó la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Tulsa, Dustin Lee Dennis fue liberado bajo fianza —y por el momento no enfrenta cargos de homicidio— ya que un video de vigilancia de una casa vecina muestra que sus pequeños Teagan, de 4 años, y Ryan, de 3, se subieron al vehículo por sí solos. Image zoom GOFUNDME "Los detectives dentro de la Unidad de Crisis Infantil estaban preocupados por la información contradictoria en relación con los hechos informados inicialmente. Las imágenes de un video de vigilancia de la casa de un vecino confirmaron que los niños lograron subir a la camioneta y trágicamente nunca salieron”, informó la fiscalía en un comunicado publicado por ABC News. Inicialmente, Dennis le dijo a la policía que fue a un mini mercado QuikTrip con sus hijos alrededor del mediodía del sábado y tras llegar a casa, él se tomó una siesta de unas 4 horas, según informó Fox 23. Cuando despertó, el padre de los niños aseguró que no sabía dónde estaban hasta que los encontró muertos en el piso de su vehículo. Tras el arresto del hombre, Chantiel Keyes, la tía de los niños, escribió en una cuenta de GoFoundme —destinada a pagar sus funerales— que ambos “fueron trágicamente asesinados cuando su padre los dejó en un auto caliente durante su fin de semana de visitas”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El lunes, Keyes actualizó la nota y calificó la muerte de sus sobrinos como un accidente: "Nos acaban de informar que hay evidencia que demuestra que esto no fue más que un trágico accidente", escribió esta, según People. "No estoy segura de que sea más fácil porque, aunque quieras asignarle la culpa a alguien, no hay nadie a quien culpar". Asimismo, en declaraciones exclusivas a la revista, la Oficina del Fiscal del Distrito agregó: "El hecho de que el señor Dennis haya sido liberado con una fianza de reconocimiento personal no significa que este caso haya terminado. Todavía es un asunto bajo investigación".

