Liberan a azafata DREAMer que fue detenida por ICE tras viajar a México Selene Saavedra, de 28 años y originaria de Perú, fue detenida tras viajar a México; la aerolínea le dijo que no tendría problemas por hacer el viaje al extranjero. Mayra Mangal Selene Saavedra, una joven azafata DREAMer que fue detenida por ICE tras realizar un vuelo a México como parte de su nuevo empleo, fue liberada este viernes tras permanecer semanas en un centro de detención de Texas. La nacida en Perú, de 28 años y casada con un norteamericano, realizó dicho viaje como parte de sus labores en Mesa Airlines, con sede en Texas. El pasado 12 de febrero fue detenida en Houston, a pesar de haber expresado su preocupación por salir del país donde se encuentra acogida al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). “Cuando regresó fue separada y detenida. Después de 24 horas de detención en el aeropuerto su custodia fue transferida a ICE (Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés) donde fue retenida bajo “condiciones de encarcelamiento'”, se dijo en una petición emitida el 23 de marzo por medio de Moveon.org. “Exigimos que Selena sea liberada de inmediato para reunirse con su marido y que sea exonerada de todo cargo”. se dijo. “Selene acababa de comenzar el empleo de sus sueños como azafata cuando la programaron para viajar a México”, se explicó en dicha petición. “Ella mostró su preocupación a su supervisor, pero equivocadamente, la aerolínea insistió en que ella estaría bien viajando. Como era nueva en el trabajo, ella accedió al vuelo”. Such a sad story. @TAMU grad, #DACA recipient, & @MesaAirlines flight attendant detained at IAH after returning from a flight. She’s been at a Conroe ICE facility since February!

Su detención desató una intensa campaña en medios y redes sociales pidiendo su liberación bajo el hashtag #freeselene. Finalmente las autoridades de ICE pusieron a la joven en libertad luego de haber permanecido en un centro de detención de Conroe, en Texas, según se dio a conocer en un comunicado de prensa. Belinda Arroyo, abogado de la afectada, explicó que su cliente había expresado a Mesa Arilines su preocupación por salir del país, debido a su condición migratoria, según reporta Telemundo 52, en Houston. Al parecer la aerolínea le aseguró que no habría consecuencia alguno por salir del país, sin embargo, Arroyo fue arrestada a su regreso.

