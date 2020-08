La foto que la da la vuelta al mundo: enfermera rescata a 3 recién nacidos de explosión en el Líbano Esta valiente mujer logró salvar a los bebés del hospital Al Roum, en Beirut, afectado por la explosión que ha dejado 135 muertos. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La explosión que este martes sacudió a Beirut, capital del Líbano, y que hasta el momento ha dejado por lo menos 135 muertos se ha convertido en escenario de una impresionante foto que le está dando la vuelta al mundo. La imagen capta el momento justo en que una enfermera carga en sus brazos a tres recién nacidos para sacarlos del hospital Al Roum, ubicado en la zona devastada por la explosión. Bilal Jawich, un profesional de la lente fue quien captó la instantánea. "Fui siguiendo el humo hasta el puerto de Beirut", exclamó Jawich a la cadena CNN asegurando que su "instinto profesional" lo guió hasta el mencionado hospital, ubicado en el distrito de Ashrafieh. "Me quedé admirado cuando vi a la enfermera cargando a los recién nacidos, algo que contrastaba con la atmósfera que los rodeaba a solo un metro de distancia". "La enfermera parecía poseer una fuerza oculta que le dio el autocontrol y la habilidad para salvar a esos niños", asegura el fotógrafo. "La gente sobresale en estos momentos violentos y oscuros y esta enfermera estuvo a la altura de la misión". Image zoom Bilal Jawich/Xinhua via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La identidad de la enfermera no ha sido revelada. Por su parte, George Saad, gerente de emergencias del hospital declaró a dicha cadena que todas la sala de maternidad había sido evacuada por completo. Las acciones de la enfermera resultan áun más dramáticas tras revelarse que en ese mismo hospital donde ella logró salvar a los pequeños perdieron la vida 4 enfermeras, 12 pacientes y 2 visitantes que se encontraban en el lugar al momento del estallido. De acuerdo a Saad cerca del 80% del espacio ocupado por el hospital ha resultado dañado, incluyendo la mitad del equipo e instrumentos médicos. Hasta el momento no ha sido esclarecido el motivo de la explosión que según se dice ocurrió en una bodega donde desde hace años se albergaban sustancias explosivas confiscadas.

