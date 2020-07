¿Nuevo síntoma de COVID-19? Médicos alertan sobre este padecimiento bucal La Asociación Médica Americana, acaba de revelar lo que tres médicos españoles han encontrado en pacientes, luego de que sonaran las alarmas en Italia. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fue tan solo hace un par de días que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) subieron a 11 el número oficial de síntomas de la COVID-19. Casi simultáneamente, la Asociación Médica de Estados Unidos, por medio de su publicación oficial, está sonando las alarmas por un síntoma bucal en pacientes con el coronavirus que podría ser indicativo de un nuevo síntoma de este mal respiratorio. La información fue revelada a través de JAMA (The Journal of the American Medical Association, por sus siglas en inglés), la publicación oficial de dicho organismo que en su edición del 15 de julio revela que se médicos han observado la presencia de úlceras o lesiones bucales en pacientes con COVID-19 conocidas como exantemas. Dicho descubrimiento se realizó por medio de un estudio conducido por los dermatólogos Juan Jiménez-Cauhe, Daniel Ortega-Quijano y Darío de Perosanz-Lobo, adjuntos a la Universidad Ramón y Cajal de Madrid. Según se dice en el estudio entre el 30 de marzo y el 8 de abril pasados los enfermos "requirieron de una consulta dermatológica" pues presentaban "un salpullido en la piel" bucal, incluyendo en el paladar. Los pacientes examinados se encontraban entre los 40 y los 69 años. Al parecer, este síntoma fue reportado por primera vez al surgir en 18 enfermos "graves", en Italia. Este síntoma se suma a otro padecimiento de la piel no reconocido oficialmente como parte de la enfermedad COVID-19, pero que sin embargo ha sido detectado en múltiples pacientes y que muchos conocen como "dedos COVID": ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1251642614702579712%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fpeopleenespanol.com%2Fnoticias%2Fsintoma-desconocido-del-coronavirus%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muchos pacientes que se sospecha que tengan o que han sido confirmados con COVID-19 no son examinados en la cavidad bucal", se señala en el reporte indicando lo importante de este descubrimiento a futuro. La razón sería a que muchos enfermos o posibles enfermos reciben consulta con un tapabocas en el rostro. Según múltiples fuentes médicas, los exantemas pueden ser de origen infeccioso (por virus, bacterias o por orígenes multietiológicos). También pueden ser causados por medicamentos, por enfermedades sistémicas no diagnosticadas o incluso pueden tener un origen no aclarado.

Close Share options

Close View image ¿Nuevo síntoma de COVID-19? Médicos alertan sobre este padecimiento bucal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.