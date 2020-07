Lesbianas encienden fuego a sus vestidos de novia, el video se hizo viral Por seguridad, la pareja contaba con vigilantes, médicos y toda una producción con los debidos cuidados para que todo saliera tal y como acordado. Por Carolina Trejos Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El video de una sesión de fotos de una pareja de lesbianas le ha dado la vuelta al mundo ya que optaron por ¡encender sus vestidos en llamas! Las novias tomaron el hecho como una “descarga de adrenalina” y decidieron hacer algo que nadie había hecho por lo que se motivaron a formar una producción para la sesión de fotos durante su matrimonio. Por seguridad, la pareja contaba con vigilantes y toda una producción con los debidos cuidados para que todo saliera tal y como acordado. Todo quedó documentado en un video en el que se ve a las dos chicas tomarse de las manos cuanto la producción pregunta: “¿están listas?”, luego se escucha la cuenta regresiva antes de que encendieran las antorchas. Solo bastó con tener los vestidos en llamas por unos segundos, cuando Bethany, una de las novias se quitó la cola, seguida por su esposa, y juntas comensaron a apagar el fuego. Las novias aseguraron a The Kansas City Star que nunca habían visto a una novia prenderle fuego a su vestido, por lo que decidió que sus invitados tendrían una experiencia inolvidable. Image zoom Tanto los familiares como las recién casada estaban “muy nerviosas” aunque una de ellas acostumbraba hacer espectáculos con fuego como hobby. “Fue una gran descarga de adrenalina cuando encendieron los vestidos”, dijo Bethany a la publicación. Según el medio, el día de la boda la pareja estaba respaldada por un equipo médico y extingtores que se encontraba en la escena, además de estar vestidas con ropa especial para protegerse del fuego en caso que las llamas se les acercaran.

