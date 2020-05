Les dicen que familiar murió por la COVID-19 y al abrir el ataúd descubren que fue torturado Parientes y amigos de Luis Iván Mejía Bonilla, un joven padre de familia de 30 años residente en El Salvador, exigen se investigue su muerte. Aquí el reporte. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La familia de un joven padre de familia está exigiendo que se investigue su muerte luego de que les entregaran su cuerpo pidiéndoles que lo enterraran "sin abrir la caja" porque había fallecido a causa de la COVID-19. Increíblemente, al abrir el ataúd descubrieron que el hombre de 30 años había sido brutalmente torturado. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de mayo cuando la familia de Luis Iván Mejía Bonilla, quien se encontraba preso en Zacatecoluca, departamento de La Paz, en El Salvador, recibieron noticias de que este se encontraba gravemente enfermo y posteriormente les indicaron que había fallecido a consecuencia del coronavirus. “Nos dijeron que había muerto de coronavirus y que no lo veláramos ni abriéramos la caja", explicó Adela Mejía, madre del fallecido, al diario local El Salvador. El documento iba firmado por la doctora Iris Emilia Rodríguez Chávez y ahí se indicaba que Mejía había fallecido a causa de un sangramiento en el tubo digestivo como consecuencia de la COVID-19. Cuando la hermana y otros familiares de la víctima acudieron al hospital de Santa Teresa en Zacatecoluca —donde lo habían ingresado— se les informó que el joven había fallecido y recibieron instrucciones de no acercarse a la camilla ubicada en un carro de policía donde se había colocado el cuerpo. A sabiendas de que en vida Mejía era un joven sano y fuerte y que no tenía enfermedad crónica alguna, sus familiares exigieron se abriera el ataúd y lo que descubrieron los dejó helados: el muchacho estaba envuelto en una sábana, tenía el rostro y los ojos cubiertos de sangre y los dientes rotos. La familia procedió a tomarle fotos como prueba de su estado, que han presentado ahora a los medios locales. Según sus familiares, Luis Iván trabajaba como payaso y músico callejero, y formaba parte del grupo musical de la iglesia católica del cantón Santa Teresa. Image zoom Al abrir el féretro, sus familiares pudieron observar que su cuerpo presentaba moretones en brazos y otras partes del cuerpo, así como señales de tortura, y sus manos aún estaban esposadas. Image zoom En todo el relato del caso existen incongruencias enormes entre la versión oficial que las autoridades le dieron a los familiares de Luis Iván Mejía Bonilla y lo que encontraron al abrir el ataúd. - Marcela Galeas, abogada y catedrática, en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las fotos han llegado ya a manos de la Fiscalía y la Procuraduría de Derechos Humanos haciendo constar el estado de la víctima, que presentaba moretones en brazos y otras partes del cuerpo, así como señales de tortura y las manos esposadas. El joven era padre de una bebé de 7 meses y había sido arrestado el pasado 28 de abril en el cantón Santa Teresa, municipio de Santiago Nonualco, junto con diez personas. La Fiscalía General de la República (FGR) los detuvo bajo sospechas de haber participado en el asesinato de Jhonis Alexánder Delgado Canales, en abril del 2019. "A nosotros no nos dijeron si tenía coronavirus o si había sospechas o no”, afirmó Óscar Aguilar, jefe policial del departamento de La Paz, declaró que tenía conocimiento del caso y que al parecer el fallecido había presentado fiebre y había sido llevado al hospital donde falleció.

