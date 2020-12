Close

Ojo por ojo: cartel de México amputa las manos de presuntos ladrones ‘para castigarlos’ Con los ojos vendados, implorando y mostrando sus muñecas amputadas las víctimas fueron halladas en un camino: sus manos estaban en una bolsa con un temible letrero. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tres personas de entre 22 y 25 años -incluyendo una mujer- fueron encontrados en un camino de Guanajuato, México con las manos amputadas, los ojos vendados e implorando clemencia luego de que un temible cartel los castigara para darles un escarmiento. Este viernes automovilistas que transitaban por una calle de la colonia La Estrella, el poblado de Silao, emitieron un llamado al 911 reportando a las tres víctimas que alzaban sus muñecas cercenadas y ensangrentadas a la orilla del camino. Al acudir al lugar paramédicos de la Cruz Roja encontraron una bolsa plástica negra que contenía las seis manos de las víctimas y que llevaba un mensaje de advertencia firmado "CJNG". Cartel Jalisco Nueva Generación, según reporta el diario El Debate. Dicha organización criminal se ha disputado por años el control del territorio de Guanajuato con el Cartel de Santa Rosa de Lima, otra organización criminal local. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato confirmó a dicho diario que se había brindado ayuda médica a tres víctimas, dos de las cuales fueron identificadas como Ricardo y Dulce, de 23 y 25 años, respectivamente. La tercera persona no quiso ser identificada. Los tres son reportados en estado de salud "grave". El caso recuerda el caso ocurrido en 2016 de seis personas -entre ellos una mujer- que fueron encontradas mutiladas en Tlaquepaque, Jalisco, como escarmiento por robarle al cartel.

