Leopoldo López sale de la cárcel y pasa a arresto domiciliario El preso político Leopoldo López sale de la cárcel para pasar a arrestro domiciliario, un hecho que ha devuelto la esperanza a Venezuela By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Venezuela ha visto la luz este fin de semana. Por fin una nueva noticia para un país que lo está pasando terriblemente mal. Los venezolanos han celebrado por todo lo alto la salida de la cárcel de Leopoldo López, de 46 años. El preso político, detenido desde febrero del 2014, ha pasado a arresto domiciliario y se encuentra en su casa con su familia desde la madrugada de este sábado. Así lo ha confirmado en as redes el español Javier Cremades, uno de sus abogados. “Leopoldo López está en su casa de Caracas con Lilian y sus hijos. Aún no es libre, sigue bajo arresto domiciliario. Le sacaron de madrugada”, escribía Javier en su perfil de Twitter. Se trata de una nueva medida, conocida en Venezuela como “casa por cárcel”, y que se da tras varios meses de fuertes protestas en las calles contra el régimen de Nicolás Maduro que ha tenido como consecuencia 89 víctimas mortales. Leopoldo López está en su casa de Caracas con Lilian y sus hijos. Aún no es libre, sigue bajo arresto domiciliario. Le sacaron de madrugada. — Javier Cremades (@JavierCremades) July 8, 2017 Las condiciones en las que se encontraba el arrestado eran graves. López llevaba 90 días sin ver a sus abogados y bajo unas condiciones severas de aislamiento en la torre del penal militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas. Sus padres, Antonieta Mendoza y Leopoldo López Gil, han sido sus mayores apoyos y defensores cada uno desde un lugar en el mundo. Su padre desde España, donde está exiliado, y su madre desde el país de los hechos donde ha ido a visitarle siempre e incluso dado ánimos con gritos desde fuera del penal cuando no podía verle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El propio López fue escuchado durante el mes de Junio desde su prisión gritar que estaba siento maltratado. “¡Me están torturando! ¡Denuncien!”. Y así se hizo por parte de su mujer, Lilian Tintori, quien divulgó la denuncia a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter. Aunque todavía sigue arrestado, por lo menos está con los suyos y con la posibilidad de poder recuperarse física y psicológicamente del injusto trato sufrido todos estos años. El mundo entero celebra la salida de López de la cárcel y espera que esto sea el principio del cambio. En febrero de este año era el propio Donald Trump quien solicitaba la liberación del opositor venezolano.

