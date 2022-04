Declaran culpable a Leniz "Diablita" Escobar de ayudar a ganga MS-13 en masacre de jóvenes hispanos Declaran culpable a Leniz Escobar, alias la "diablita", quien admitió ser miembro de la ganga MS-13 y engañó a varios jóvenes hispanos, llevándolos a un parque donde fueron asesinados a machetazos por gangueros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leniz Escobar, conocida en sus redes sociales como la "diablita", engañó a cinco jóvenes hispanos, llevándolos a un parque en Nueva York donde cuatro de ellos fueron asesinados a machetazos, reporta PEOPLE. Los jóvenes fueron agredidos por miembros de la ganga MS-13 y uno de ellos logró escapar. La joven admitió ser miembro de la ganga MS-13 y fue encontrada culpable de convencer a las víctimas —Michael López, Justin Llivicura, Jorge Tigre y Jefferson Villalobos — de encontrarse con ella en una zona boscosa para fumar marijuana. Poco después de llegar los jóvenes fueron sorprendidos por gangueros que los golpearon y los mataron a machetazos. Más de una docena de gangueros participaron en el brutal ataque en el 2017, según los fiscales. Escobar tenía 17 años cuando ocurrió el violento incidente, y fue encontrada culpable de múltiples cargos de crimen organizado. La joven, de hoy 22 años, podría pasar el resto de su vida en la cárcel. En la corte, Alexander Ruiz —el único sobreviviente de la masacre— testificó que logró escapar corriendo, pero sus amigos no tuvieron la misma suerte. Según reportó Fox 5 News, Ruiz le contó al jurado que los gangueros se cubrieron los rostros con sudaderas y les ordenaron que se tiraran al piso y no se movieran. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Leniz Escobar Leniz Escobar | Credit: U.S. Attorney’s Office Según los fiscales, el motivo del ataque era vengarse de los jóvenes hispanos por supuestamente faltarles el respeto a los miembros de la ganga MS-13, posando en las redes sociales usando las señas que usa este temido grupo. Escobar se declaró no culpable de los cargos, y según sus abogados ella no sabía que las víctimas serían atacadas. Los fiscales alegan que Escobar se está presentando como una víctima más, tratando de engañar al jurado, cuando en realidad la joven alardeó con su novio de su rol en la masacre. Los fiscales argumentan que la joven botó su teléfono celular y su ropa ensangrentada tratando de destruir evidencia en su contra. Documentos de la corte detallan que la joven fue la que instigó la violencia, mostrándole a los miembros de la ganga MS-13 fotos de estos jóvenes en las redes sociales posando como ellos. Según reporta el diario New York Post, cuatro otro miembros de la ganga MS-13 están esperando sus juicios, y otros dos miembros ya han sido sentenciados a 50 años y 55 años de cárcel, respectivamente. La ganga MS-13, también conocida como "La Mara Salvatrucha", recluta a jóvenes de Honduras y El Salvador, aunque muchos de sus miembros han nacido en Estados Unidos. El juicio de Escobar está en desarrollo.

