Leniz 'Diablita' Escobar sedujo a jóvenes que fueron asesinados por miembros de ganga MS-13 Sobreviviente de masacre en Long Island cuenta la pesadilla que vivió tratando de huir de miembros de la ganga MS-13 que lo perseguían con machetes. El joven de 22 años asegura que Leniz 'Diablita' Escobar lo sedujo a él y a sus amigos, y los llevó hasta los peligrosos gangueros. Un joven que sobrevivió un ataque de la ganga MS-13 cuenta su espeluznante historia. La masacre ocurrió en Long Island en el 2017. Elmer Alexander Arteaga Ruiz, de 22 años, logró huir de miembros de esta ganga que lo perseguían con machetes, reporta el diario The New York Post. El joven se encontró cara a cara en la corte con Leniz 'Diablita' Escobar, la joven que según él lo sedujo a él y a sus amigos y los llevó hasta los gangueros. Escobar, cuyo nombre en Snapchat era "Diablita", invitó a los jóvenes a un parque a fumar marihuana, pero luego fueron atacados por miembros de la ganga MS-13. "Entraron por un hueco en la cerca. Eran 8 o 9. Se cubrieron las caras con suéteres. Llegaron y formaron un semicírculo. Nos dijeron que nos arrodillaremos", recuerda Ruiz. Los gangueros les dijeron que él que se moviera, iba a morir. "Yo corrí porque dijeron que íbamos a morir, que nos iban a matar y tenían armas". Ruiz logró escapar, pero sus cuatro amigos no y fueron asesinados a machetazos. 4 Bodies Found In Central Islip Park Draws New Attention On Long Island Town's Struggle With Gang Violence Credit: Spencer Platt/Getty Images Los fiscales dicen que las víctimas eran estudiantes de la escuela secundaria, jóvenes que posaban en las redes sociales usando símbolos de la ganga MS-13 para parecer ser "duros". Los gangueros vieron esas fotos como una falta de respeto y quisieron vengarse. Ruiz dijo que compartió esas fotos tratando de seducir a chicas en internet, "sin pensar en las consecuencias". El joven dijo que "hay mujeres a las que les gustan los hombres así", con aspecto callejero y delincuente. Escobar supuestamente le avisó a la ganga sobre estos jóvenes que estaban posando como ellos en las redes sociales, haciendo las señales que los miembros de MS-13 hacen con las manos. Según la fiscalía, la joven los llevó al parque sabiendo que ahí los esperarían sus agresores. Gritos se escucharon por todo el parque de los jóvenes aterrorizados antes de morir. Las víctimas fueron identificadas como Michael Lopez, de 20 años, Justin Llivicura, de 16, Jorge Tigre, de 18, y Jefferson Villalobos, de 18.

Justin Llivicura's Burial - MS- 13 Gang victim Credit: Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images Según las autoridades, Escobar trató de destruir evidencia tirando su teléfono celular por la ventanilla de un auto mientras la perseguía la policía. Familiares de las víctimas rompieron a llorar en la corte al ver las fotos de sus cuerpos mutilados.

