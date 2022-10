Un cantante de 24 años y dos estudiantes de Estados Unidos entre los muertos en la tragedia en Corea del Sur El cantante de K-Pop y actor Lee Ji Han, de tan solo 24 años, y dos estudiantes estadounidenses se encuentran entre los al menos 153 muertos en la terrible estampida que tuvo lugar en una fiesta de Halloween en Seúl. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lee Ji Han Lee Ji Han | Credit: Lee Ji Han/Instagram El cantante de K-Pop y actor surcoreano Lee Ji Han, de tan solo 24 años, y dos estudiantes estadounidenses se encuentran entre los al menos 153 fallecidos con se se saldó una estampida en una fiesta de Halloween que se celebraba en el popular distrito Itaewon de Seúl, la capital de Corea del Sur. La agencia 935 Entertainment confirmó al portal Xports News la terrible noticia. "Es cierto que Lee Ji-han falleció debido al accidente en Itaewon el 29 de octubre", comunicaron. "Nosotros también esperábamos que no fuera cierto, y nos sorprendió mucho escuchar la noticia. La familia está sufriendo un dolor inmenso en este momento, por lo que estamos siendo muy cautelosos. Que descanse en paz", añadieron. Lee Ji Han, quien fue concursante en el reality show de talentos Produce 101, debutó en el mundo de la actuación en 2019 con Today Was Another Nam Hyun Day. En estos momentos iba a protagonizar la próxima temporada del drama de MBC Season of Kkokdu. Al mismo tiempo se confirmó el fallecimiento en la misma tragedia de los estudiantes universitarios estadounidenses Anne Gieske y Steven Blesi, quienes se encontraban en Corea del Sur completando un semestre de estudios en el extranjero, según People. "Estamos completamente desolados y con el corazón roto por la pérdida de Anne Marie. Era un haz de luz brillante amada por todo el mundo", dijeron en una declaración sus padres, que residen en la ciudad de Fort Mitchell, KY. Blesi, de 20 años, realizaba estudios de empresariales internacionales en la Universidad Estatal de Kennesaw, en Georgia. "Tenemos el corazón roto", dijo su padre Steve Blesi a People. "El mudo se ha vuelto un lugar más oscuro sin él". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estampida mortal ocurrió el pasado sábado luego de que miles de personas disfrazadas de Halloween se reunieron para festejar en el distrito de Itaewon. Por alguna razón aún por determinar, se produjo una avalancha de gente en una de las estrechas calles de la zona que la convirtió en una trampa mortal para al menos 153 personas, mientras que otras 103 resultaron heridas.

