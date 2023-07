Hijo mayor de LeBron James sufre un paro cardíaco durante un entrenamiento de baloncesto Bronny James, de 18 años, estaba realizando ejercicios en la Universidad del Sur de California y fue trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bronny James y LeBron James Credit: Alex Bierens de Haan/Getty Images Bronny James, el hijo mayor del cuatro veces campeón de la NBA LeBron James, sufrió un paro cardíaco mientras realizaba un entrenamiento de baloncesto. El incidente ocurrió este lunes mientras el adolescente de 18 años se encontraba realizando un entrenamiento de baloncesto en la Universidad del Sur de California, según confirmaron fuentes a PEOPLE. James fue trasladado a un hospital de Los Ángeles e ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos, según confirmó PEOPLE. "Ayer mientras Bronny estaba entrenando sufrió un paro cardíaco. El personal médico pudo tratar a Bronny y llevarlo al hospital", afirmó un vocero de la familia James. "Ahora se encuentra en condición estable y ya no está [ingresado] en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pedimos respeto y privacidad para la familia James y estaremos enviando reportes a la prensa cuando haya más información", se afirmó. De acuerdo con el portal TMZ la condición de Bronny se consideraba como de "código 3" y que el joven fue trasladado al Galen Center de la Universidad hacia las 9:26 a.m., hora local. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "LeBron [y su esposa] Savannah quieren enviar públicamente sus más profundas gracias y mostrar su agradecimiento al equipo médico y el staff de atletismo de la USC por su increíble trabajo y dedicación a la seguridad de sus atletas", se dijo. Bronny se graduó en mayo de la Sierra Canyon High School, un colegio privado de Chatsworth, CA., y a principios de dicho mes anunció su decisión de jugar para el equipo de baloncesto de la USC. Su padre, LeBron James, de 38 años, está por dar inicio a su temporada número 21 para la NBA y su sexta con Los Ángeles Lakers.

