Arrestan a presunto responsable de la terrible masacre de la familia LeBaron Las autoridades mexicanas han confirmado la detención de otro de los presuntos involucrados en el asesinato de nueve miembros de la familia LeBaron en Sonora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LeBaron and Langford family Credit: GoFundMe Las autoridades mexicanas han confirmado la detención de otro de los presuntos involucrados en el asesinato en 2019 en Sonora de nueve miembros de la familia LeBaron, entre ellos seis menores de edad. De acuerdo con Noticieros Televisa, el Grupo Interinstitucional informó a través de un comunicado de la detención este martes de Ricardo Alonso "N", alias "Coma Boby Larios", en el municipio de Ascensión, en el estado de Chihuahua. El comunicado indica que el Grupo Interinstitucional, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y los Centros Nacional de Inteligencia y de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia "delimitó el área de movilidad y sitios que frecuentaba Ricardo Alonso "N", logrando definir un patrón de conducta, así como su ubicación". También apuntaron que el detenido "se desempeñaba como jefe de patrulla de una célula delictiva generadora de violencia en la región noroeste del estado de Chihuahua". LeBaron and Langford family Credit: GoFundMe Para la detención se organizó una fuerza de reacción conformada por agentes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, logrando así dar con el sujeto sospechoso este 3 de mayo sin necesidad de efectuar un solo disparo, según la nota. El comunicado también expone que dicha detención fue por los delitos de homicidio calificado y otros. La recordada masacre en la que perdieron la vida tres mujeres y seis niños ocurrió el 4 de noviembre de 2019 cuando fueron emboscados en una carretera en Las Moras, municipio mexicano de Bavispe, en el límite de Chihuahua con Sonora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento existen varias versiones sobre el porqué de lo sucedido. Algunas indican que los LeBaron habían denunciado a las autoridades la presencia del crimen organizado en la zona y la presión que estaban ejerciendo sobre la familia. Sin embargo, la versión oficial afirma que la familia fue confundida con otros narcotraficantes de la zona. Con este nuevo detenido suman 28 los involucrados en el incidente que hoy están tras las rejas. El pasado mes de marzo las autoridades detuvieron a un sujeto identificado como Leonardo "L", por haber presuntamente participado en el incidente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Arrestan a presunto responsable de la terrible masacre de la familia LeBaron

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.