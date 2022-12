La lucha de una madre hispana para salvarle la vida a su hija de 2 años enferma de leucemia Leah, de 2 años, recibió un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, que ha hecho que su madre abandone su trabajo para dedicarle todo el tiempo, lo que ha dejado a la familia en una difícil situación económica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leah Leah | Credit: Gofundme Todo iba bien en la vida de la dominicana Leidy Masiel Molina hasta que en una visita de hija Leah al hospital resultó en un inesperado y un duro diagnóstico. De tan solo 2 años, a la pequeña se le detectó una leucemia linfoblástica aguda, que ha hecho que su madre abandone su trabajo en una joyería para dedicarle todo el tiempo posible a sus cuidados. "La llevé a la sala de emergencia por algo muy diferente al problema que tenemos hoy en día", contó a People en Español esta madre de 31 años, quien vive en Carolina del Norte. "La llevé porque tenía fiebre hacía una semana, no quería comer, su vientre estaba muy crecido y duro, y su tono de piel era pálido". Leah Leah | Credit: Cortesía Luego a la pequeña la transfirieron al Levine Children's Hospital, en Charlotte, donde le hicieron varios exámenes que revelaron el pasado 5 de octubre el padecimiento que tenía. "Los médicos dicen que los niños de esa edad con quimioterapia y tratamiento lo rebasan y ella está evolucionado bien a su tratamiento", asegura la madre. Pero Molina, quien llegó desde República Dominicana a Carolina del Norte hace 9 años, no solo es madre de Leah, sino también de su hermana gemela, Camila, y de los pequeños Nathaly , de 4 años; y Anthony, de 9. Por eso, luego de abandonar su trabajo para cuidar de su pequeña y sus hermanos, ha abierto una campaña en Gofundme donde pide ayuda para costear sobre todo los gastos que se le avecinan. Leah Leah | Credit: Cortesía "Me vi prácticamente obligada a hacer la campaña porque el jueves primero de diciembre llegué a mi casa y me encontré con una carta de desalojo, porque las fundaciones que me estaban ayudando con los pagos, los cheques nunca llegaron "por error de la compañía a la cual le rento" por no tener una oficina local a la cual puedan llegar dichos pagos", asegura Molina, que cuida sola de sus hijos. "Hasta ahora tenemos seguro médico del gobierno, que está cubriendo los gastos, aunque la niña fue ingresada el 29 de noviembre y me llegó una carta donde dice que el seguro no cubrirá el ingreso porque ella podía ser [atendida] en la casa", relata. Aunque por el momento Leah tiene cubiertos los gastos médicos, lo cierto es que su madre está solicitando ayuda para aliviar los "gastos de la casa, culeros, toallitas y las cosas personales que se requieren dentro del hogar". Leah Leah | Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otra parte, esta ayuda es para "poder darle una calidad de vida a ellos sin que nada me les falte y no volver a tener el miedo de hace dos semanas, es más tener un fondo para cualquier emergencias". Molina aspira a poder recaudar un total de $10,000 con la campaña. Hasta el momento han recaudado $3,171 para la pequeña que, según su mamá, "es una bebé hermosa, super cariñosa, adorable, no hay palabras para describir mi pequeña", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La lucha de una madre hispana para salvarle la vida a su hija de 2 años enferma de leucemia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.