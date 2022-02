Buscan a sujeto que atacó a una mujer en Nueva York untándole heces humanas en el rostro Luego de su fechoría el sospechoso se marchó tranquilamente; ahora es buscado por la policía. Aquí el reporte y el video con el que se pide ayuda para identificarlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir hombre ataca con excremento a mujer en NYC Credit: Twitter: Crime Stoppers La policía de la Ciudad de Nueva York está buscando al un sujeto sospechoso de atacar a una mujer untándole heces humanas en el rostro cuando esta esperaba el metro en una estación del condado del Bronx. Los hechos ocurrieron a plena luz del día el pasado lunes 21 de febrero hacia las 5:15 en la plataforma de la estación East 241 St. del medio de transporte subterráneo, según revelaron fuentes de la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés). En un impactante video revelado por las autoridades a través de su cuenta de Twitter Crime Stoppers, se observa el momento en que la víctima, no identificada y descrita por la policía como "una mujer de 43 años" se encontraba sentada en una de las bancas del andén cuando de pronto el sospechoso se le acerca empuñando una bolsa plástica color negro. De pronto, y sin mediar palabra, el sujeto saca el excremento de la bolsa y se la embarra en la cara a la víctima, luego camina detrás de ella y le unta más en la parte trasera de la cabeza. El video impactante de Crime Stoppers y la NYPD: La policía busca al sospechoso cuyo rostro aquí se observa: hombre ataca con excremento a mujer NYC Credit: Twitter: Crime Stoppers SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, condenó los hechos durante una conferencia de prensa no relacionada que se llevó a cabo este lunes. "Los desperdicios humanos o el escupir en la cara, esos son signos reales de problemas mentales … y debemos indagar cómo es que estamos lidiando con estos problemas mentales" afirmó. Se pide a cualquier persona que tenga información debe llamar a Crime Stoppers al 1-888-57-PISTA.

