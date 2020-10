Close

Le sacan casi 20 gusanos vivos de un ojo a un hombre en China: los tuvo ahí durante un año El hombre de 60 años dice que tuvo una sensación de traer "algo pegado" al ojo antes de acudir al médico. Lo que descubrieron después dejó a todos helados… Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de 60 años se llevó el susto de su vida cuando luego de un año de experimentar una sensación "rara" en un ojo tuvo que acudir al médico y descubrir que tenía cerca de 20 gusanos alojados en el párpado de su ojo. Increíblemente, los parásitos estaban vivos. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu, en China. De acuerdo a Suzhou Daily News el hombre atribuyó su malestar y la sensación de que traía "algo pegado al ojo" al cansancio extremo y no se atendió tempranamente. Cuando finalmente el paciente, de apellido Wan, acudió al oculista, los médicos hicieron el impactante descubrimiento de que este tenía nematodos blancos en la cavidad ocular. El hombre fue intervenido quirúrgicamente en el hospital municipal de Suzhou por un equipo médico liderado por el doctor Xi Ting que lo liberó de los parásitos, también conocidos como lombrices intestinales. En el video se observa como pacientemente y uno a uno el doctor Ting va sacando los largos parásitos del párpado de Wan. Este tipo de casos son más comunes en Asia y recuerdan lo ocurrido hace cerca de un año en Vietnam donde otro hombre tuvo que ser intervenido para extraerle los parásitos de la cavidad ocular. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este tipo de casos se conocen en el campo de la medicina como thelaziosis. Se trata de una enfermedad causada por el gusano ocular o gusano oriental del ojo, conocido por su nombre científico como Thelazia callipaeda. Las infestaciones de este tipo ocurren generalmente en perros y gatos, pero ocasionalmente pueden ser transmitidas a los humanos cuando moscas infectadas con dichas larvas se alimentan de secreciones oculares. Según el doctor Ting el paciente se quejó de que unas moscas lo habían picado cuando estaba realizando deporte al aire libre. El oftalmólogo explica que las larvas tardan entre 15 y 20 días en desarrollarse hasta convertirse en gusanos.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Le sacan casi 20 gusanos vivos de un ojo a un hombre en China: los tuvo ahí durante un año

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.