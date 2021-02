Close

¡Famosa Miss mexicana detenida por vinculación a banda de secuestradores! Los detalles de este impactante caso que ocupa titulares internacionales. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Laura Mojica Romero, Miss Oaxaca 2018, quien acaba de ser también coronada como Reina Internacional del Café el pasado 2020 en Colombia, se encuentra detenida junto a otros individuos después de ser acusados de ser parte de una banda de secuestradores ubicados en los estados de Veracruz y Oaxaca. Según un comunicado de la fiscalía, Laura Mojica fue detenida durante un operativo organizado por la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) y estará en prisión, al igual que los supuestos delincuentes de la misma banda, durante los próximos dos meses mientras se estudian los detalles del caso. La reina de belleza podría llegar a enfrentar una condena de hasta cincuenta años de cárcel. "Con estas acciones la Fiscalía General del Estado refrenda su irrestricto compromiso por combatir de manera frontal este tipo de conductas delictivas que lesionan gravemente la libertad de los veracruzanos", señaló el comunicado anteriormente mencionado. Image zoom Credit: IG Laura Mojica SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar que Veracruz es uno de los lugares donde más secuestros sufren los mexicanos. Según la Edición Digital de Univisión, "ella sería el gancho para poder tener nuevas víctimas de secuestro", expresó el reportero. "Se les vincula con su proceder en zonas comerciales porque a quien atacaban principalmente esta banda de secuestradores era a funcionarios y exfuncionarios de la política local, también a empresarios y jóvenes, juniors, como se les conoce en esta comunidad", aclaró. Las informaciones señalan que la atractiva joven es licenciada en Administración y que se encontraba estudiando su maestría de Finanzas. También está involucrada en fundaciones para la lucha contra el cáncer.

