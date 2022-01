Latino muere al tratar de salvar a una niña que cayó a un lago helado intentando rescatar a su perrito La historia del mexicano Carlos Serafín nos partió el corazón... ¡Qué tragedia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un hombre latino, el mexicano Carlos Serafín de 31 años, es hoy un héroe después de perder su vida al tratar de salvar a una niña con su perro que cayó a un estanque congelado. La pequeña era nieta de su esposo, Bill Croy, según reportó el canal Univisión. La tragedia sucedió en Charleston, Illinois, y la pequeña Ma'Liyah se encuentra ahora luchando por su vida en el hospital donde fue ingresada después de ser reanimada por los servicios de emergencia que acudieron al rescate. Las hermanas Ma'Liyahy y Bailey, de 10 y 8 años respectivamente, estaban paseando con sus seis perros cuando dos de ellos se fueron al estanque cubierto de hielo. La niña trató de poner a sus perritos a salvo, pero el hielo se rompió bajo ella y se hundió en el lago. Carlos Serafin Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hermana voló a casa para avisar de lo sucedido y Carlos Serafín corrió al estanque para salvar a la niña: "Carlos saltó al estanque con el palo de una escoba e intentó salvar a Ma'Liyah, pero ella estaba debajo del hielo y él también se atascó", reveló la abuela de las pequeñas. El resto de la familia llegó momentos después, pero ya no lograron encontrarlos. Los servicios de emergencia contaban con buzos que se sumergieron en el lago para tratar de encontrar a los dos desaparecidos bajo el hielo con vida. Lograron revivir a la niña, pero nada pudieron hacer por Serafín. La familia ha abierto una cuenta de Gofundme para tratar de ayudar a Bill Croy con los gastos médicos de su hija ya que, al parecer, no tenía seguro médico. Descanse en paz, Carlos Serafín.

