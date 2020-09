Hispana embarazada de 22 años asesinada mientras dormía; ejecutan a su primo 24 horas antes Karla Bermúdez, de 22 años, recibió varios disparos mientras dormía en su vivienda de Bridgeport, en Connecticut. El bebé también falleció. Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ciudad de Bridgeport, en Connecticut, se ha estremecido con un triple homicidio que ha sumido en la tragedia a una familia hispana. De acuerdo a la policía local, Karla Bermúdez, de 22 años, falleció este lunes luego de recibir varios impactos de bala mientras dormía en el segundo piso de su vivienda ubicada en la esquina de Washington Terrace y Washington Place. Su bebé también falleció. El ataque ocurrió hacia las 5:35 a. m. y solo 24 horas después de que Heriberto Márquez, de 23 años y primo de la víctima, fuera encontrado por la policía ejecutado de un tiro en la cabeza en la avenida Iranistan, según reporta CTPost.com De acuerdo a Brian Fitzgerald, capitán de la policía de Bridgeport, el novio de Bermúdez, cuyo nombre no fue dado a conocer, era el blanco original de la balacera que le arrebató la vida a la futura mamá. El hombre se encontraba en la vivienda en el momento del ataque junto con otros dos adultos. Ninguno de ellos resultó con heridas graves. Cuando la policía llegó al sitio encontraron múltiples casquillos de bala. Bermúdez, que tenía 23 semanas de embarazo, fue trasladada de urgencia a Saint Vincent Medical Center donde falleció. Image zoom Facebook Según los agentes de la ley, Heriberto Márquez fue encontrado el domingo con un balazo en la cabeza. Su cuerpo se encontraba tendido en la avenida Iranistan. Sin embargo, reportan que no habría conexión entre ambos asesinatos. Image zoom Heriberto Márquez Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los vecinos explicaron que Bermúdez se había mudado recientemente a la vivienda, donde se instaló con su novio y la madre de este. "[Karla] siempre le sonreía a todo el mundo y saludaba", aseguró Chuck Hines, vecino de la víctima, al mencionado sitio. "Parte el alma el saber que estaba a punto de traer a su bebé a este mundo y ahora se ha ido". El asesinato de la futura mamá se convierte en el tercero ocurrido con arma de fuego desde el pasado viernes y ocurre en medio de una ola de violencia que está sacudiendo a Bridgeport. Además de la muerte de Bermúdez y de su primo, la policía investiga el asesinato de George John, un joven de 25 años residente en el barrio de Shelton, quien falleció el viernes en otra balacera. La policía de Bridgeport está pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo que se comuniquen al 203-581-5242, o a la línea TIPS/203-576-TIPS (203-576-8477).

