Las preguntas más populares (y extrañas) en Google sobre el Cinco de mayo



By Andrés Rubiano Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La celebración del Cinco de mayo es sin duda una de esas fechas en las que existen más interrogantes que certezas acerca de su origen. Hay quienes piensan que en este día se festeja la independencia de México, hay quienes lo confunden con Día de los muertos y también hay aquellos que creen que es una celebración religiosa. A través de las últimas décadas, el Cinco de mayo se ha transformado en una de las celebraciones más esperadas en Estados Unidos. Aunque el origen del festejo recuerda un hecho histórico ocurrido en México, la realidad es que ni en el país de los Aztecas, ni en otro lugar de Latinoamérica este día se festeja de la forma que se hace en la nación dirigida por Donald Trump. Tal es la confusión que puede existir en torno al Cinco de mayo que resulta muy curioso dar una mirada a la preguntas más usuales que los estadounidenses realizan en Google para saber todos los detalles de esta celebración. Aquí te compartimos algunas de las preguntas en inglés más usuales y algunas de las más curiosas que se hacen en sobre el Cinco de mayo. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para incluir las respuestas a la mayoría de las preguntas. Las preguntas más frecuentes: Image zoom Cinco de mayo Getty Images ¿Qué es el Cinco de mayo y por qué se celebra? El Cinco de mayo se conmemora la Batalla de Puebla, la cual se desarrolló en el año de 1862 entre el ejercito mexicano y el ejercito francés. ¿Son el Cinco de mayo y el Día de la independencia de México diferentes? Sí, son días diferentes. La independencia de México se conmemora el 16 de septiembre, no el 5 de mayo. ¿Cuándo inició la celebración del Cinco de mayo en Estados Unidos? Según el New York Times, la celebración del Cinco de mayo inició en la década de los 60, cuando activistas mexico-americanos tornaron la Batalla de Puebla en un momento de orgullo de la historia latinoamericana. ¿Es el Cinco de mayo el Día de los muertos? No, el Día de los muertos es una reconocida celebración en México que se lleva a cabo entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Image zoom Cinco de mayo ¿Es el Cinco de mayo un día festivo en México? El 5 de mayo no es un festivo nacional en México, pero en el estado de Puebla se llevan a cabo celebraciones en las que se recuerda la batalla en la que el ejercito mexicano se enfrentó al poderoso ejercito de Francia. ¿Cuándo fue la guerra del Cinco de mayo? No existe una guerra llamada Cinco de mayo. Pero el 5 de mayo de 1862 ocurrió la Batalla de Puebla. ¿Cómo festejan los mexicanos el cinco de mayo? En realidad, muchos no lo festejan, pero los latinos que viven en Estados Unidos se han familiarizado con esta celebración. ¿En qué países se celebra el Cinco de mayo? En Estados Unidos principalmente. En el estado de Puebla, México, también se conmemora la Batalla de Puebla en este día. Image zoom Cinco de mayo Getty Images Las preguntas más curiosas: ¿Cuándo se celebra el Cinco de mayo en Estados Unidos? El cinco de mayo se festeja el 5 de mayo. ¿Qué toman los mexicanos el Cinco de mayo? ¿Tequila, cerveza? No lo sabemos, pero aquí te damos algunas opciones de cocteles sin azúcar perfectos para cualquier ocasión. ¿Qué significa Cinco de mayo en inglés? Amigo, Cinco de mayo means May 5th. ¿Qué significa Cinco? Cinco = Five = 5. Una ecuación no muy complicada. ¿Está la celebración del Cinco de mayo relacionada con la mayonesa? No, la celebración del Cinco de mayo nada tiene que ver con la mayonesa. Lo único que podemos agregar respecto al tema es que debería ser considerado ilegal el ponerle mayonesa a cualquier taco. ¿Cuánto dura la celebración del Cinco de mayo? Por lo general un día, ¡aunque depende mucho de la fiesta a la que te inviten! ¿En dónde queda Cinco de mayo? Nos rendimos, ¿saben ustedes en dónde queda?

