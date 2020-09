Las lecciones sobre finanzas que Catherine Siachoque ha aprendido como empresaria La actriz colombiana fue una de nuestras panelistas en el primer día de Poderosas Virtual 2020, en la que compartió sus tips para mantener una economía sana en casa y en los negocios Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Catherine Siachoque fue una de las panelistas de nuestro encuentro Poderosas Virtual 2020 el pasado sábado junto a la experta en finanzas Elaine King y la emprendedora Jennifer Gómez, que ofrecieron consejos y recomendaciones sobre cómo asumir el control de tu dinero. En el panel titulado “Aduéñate de tus finanzas y transforma tu negocio” pudimos conocer algunas claves para mantener una buena salud financiera tanto en la casa como en la empresa. La actriz colombiana habló de su experiencia, cómo pone en práctica algunos trucos para estirar la economía y lo que ha aprendido durante la crisis de la COVID-19. E l pasado julio conocimos todos los detalles sobre la colección de lentes de sol que Siachoque ha lanzado al mercado participando como diseñadora, uno de sus múltiples proyectos. “Yo aprendí de mi mamá, ‘uno no debe guardar todos los huevos en la misma canasta’. No hay que meter todos los ahorros en el mismo negocio, porque si ese no funciona, sigue el resto”. Si bien reconoció que es un campo que no domina por completo, la artista valoró los riesgos y al final decidió invertir en esa idea. “Hacía tiempo estaba tratando de hacer algo que me gustara mucho. Me habían ofrecido hacer un par de colaboraciones con algunas marcas, pero la verdad es que no me llenaba. Si iba a hacer algo, quería hacer algo que me encantara”, contó la artista en exclusiva a People en Español. Image zoom Cortesía A la hora de poner en práctica el proyecto decidió rodearse de mentores y consejeros que pudieran guiarla en los aspectos que desconocía. “Yo no sé nada de hacer las gafas ni de la distribución”, comentó. “Uno no se puede inventar [las cosas], tiene que ser algo en lo que uno se sienta cómodo y pueda poner de su parte, que lo apasione”. La protagonista de novelas como Sin senos no hay paraíso, Tierra de pasiones y ¿Dónde está Elisa?, compartió durante el panel en Poderosas Virtual 2020 que aprendió de sus padres el valor del trabajo. “Trabajaba en verano, en fines de semana largos”, recordó la colombiana. “Así comprendí que como ganar dinero cuesta, hay que cuidarlo. Eso y el placer de dar a los demás”, añadió la actriz, quien de pequeña ayudaba su tía en una floristería arreglando ramos. “Trabajar y con mi dinero poder ayudar a mi familia”. Precisamente sobre trabajar con la familia, Siachoque también reconoció haber aprendido alguna lección. “Soy una persona muy familiar. Hablo con mis hermanos todos los días, mis papás viven con nosotros… pero hay que tener cuidado con esa relación”, advirtió. “A veces pueden presentarse malas cosas de mezclar, eso si no tiene unos ojos de un mentor que le permite ver el negocio sin el apasionamiento del amor”. Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Para manejar las finanzas de su vida personal y profesional, la actriz afirmó que hay que ser organizada, pero flexible, y ser capaz de reaccionar ante las nuevas situaciones de la vida que se pueden presentar de manera repentina. Pero ella tiene un truco infalible que le ha venido muy bien en este tiempo. “Dentro de lo que gano, yo me pongo un sueldo. Me imagino que gano tanto y me pongo unos límites”, comparte. “Una parte siempre es para ahorrar, así tengo un backup”. Respecto a la crisis del coronavirus, Siachoque añadió que como todos, ha tenido que reorganizar las finanzas en su vida diaria. "Tenemos que aprender a ahorrar, a no gastar en cosas innecesarias pero a veces tratar de darnos un gusto que nos haga feliz. Una cosita". Un ahorro que en su caso se ha visto orientado hacia su guardarropa. "Las mujeres sobre todo nos ponemos un vestido y pensamos 'ay no, no lo uso más, ya me lo vieron'. Especialmente las personas públicas. Ahora estoy tratando de reciclar la ropa y hacerlo evidente. 'Hoy esto repitiendo el vestido que usé en tal cosa'... Porque es la nueva vida que nos toca". Image zoom Mezcalent Otra de las decisiones financieras que ha tomado Siachoque durante el confinamiento ha sido consumir apoyando al pequeño comercio. “Yo era muy de usar los grandes diseñadores: bolsos, zapatos…” contó la intérprete. “Ahora estoy volcada en diseñadores latinoamericanos, negocios pequeños, señoras que hacen joyas en nuestros países latinoamericanos”. Una medida que solo tiene virtudes. “Yo me consiento, cuido mis finanzas y apoyo a empresarios pequeños”. Su carácter le ha hecho ver este proceso como una oportunidad de aprendizaje. “No puede ser acabar esta pandemia sin haber aprendido y sacar algo positivo”. Image zoom Catherine Siachoque y Miguel Varoni Mezcalent La artista colombiana, que lleva 24 años de relación con su esposo, el también actor Miguel Varoni, mantiene sus finanzas en común con su esposo. Pero ella tiene un plan B. "Tengo una cuenta en el banco aparte que la llamo 'por si Varoni'", dijo entre risas. "Ese dinero va ahí y es mío, esa platica no le queda a nadie más. Aunque trato de no echarle mano". Si quieres compartir otra jornada de aprendizaje con celebridades como María Elena Salinas, Ilia Calderón y Selenis Leyva, y conocer más tips para crecer a nivel empresarial, financiero y de liderazgo, inscríbete aquí.

