¡Las escuelas de Los Angeles cierran ante la amenaza del coronavirus! En este tremendo viernes trece se siguen extremando las precauciones para evitar la masiva propagación del coronavirus que se expande por los Estados Unidos: hoy se votó el cierre de las escuelas públicas del segundo distrito más grande del país. By Nuria Domenech Mientras que muchas escuelas privadas ya habían cerrado o anunciado su cierre esta semana en el sur de California ante la alarmante propagación del coronavirus, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles o LAUSD, decidió por fin en este fatídico viernes trece cerrar casi mil escuelas a las que atienden casi 700.000 mil personas a partir del próximo lunes 16. Image zoom Según reporta el LA Times, el LAUSD cuenta con casi medio millón de niños desde el jardín de infancia hasta el grado 12, e impacta saber que ocho de cada diez dependen de sus almuerzos gratuitos o de precio reducido y casi veinte mil no tienen un hogar. "Dependen de nosotros para comer", aseguró Nick Melvoin. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Al cerrar las escuelas se preguntan varios graves interrogantes, ¿tendrán que llevarse sus papás a los niños al trabajo? ¿Con quién y dónde les van a dejar? A partir del próximo miércoles, se pondrán cuarenta centros familiares para brindar ayuda a los niños y los papás, donde sea posible aportarles más información, medir su temperatura para alertar si hay fiebre y ampliar el cuidado de las familias mientras se reduce el contacto entre los niños. De momento el cierre está previsto para dos semanas, pero todo puede cambiar ante la evolución de esta pandemia. Scott Schmerelson, otro de los miembros de la junta, compartió que sería buena idea repartir los almuerzos de los niños en los mismos puntos donde la ruta de los autobuses escolares pasan por ellos. Image zoom Mientras que en las escuelas privadas ya se comenzaron a dar clases online o se están organizando para empezar a hacerlo desde el próximo miércoles, para las públicas es una tarea difícil: muchos de los estudiantes no tienen buen servicio de Internet en sus hogares y tampoco se podrían hacer llegar computadoras a todos. Image zoom El superintendente Austin Beutner acordó con PBS que emitan programación educativa en tres estaciones de la televisión pública: KCET-PBS SOCAL para nivel secundario, KLCS para los grados de 3 a 8 y PBS SOCAL KOCE de preescolar hasta segundo grado. Algunos papás se preocuparon por la salud emocional de los niños, por el cese de la convivencia en la escuela y el miedo a la enfermedad. Los psicólogos recomiendan a los padres que les digan la verdad, que ahí afuera hay algo que les está contaminando y que de momento es mejor que estén en casa. Para más información acerca de LAUSD pueden llamar a este número: +1(213) 443-1300 También pueden visitar su website en este enlace: www.LAUSD.net

