Estas son las 50 ciudades más violentas del mundo y las primeras seis están en México Lamentablemente el país norteamericano tiene 17 de las 50 ciudades con más homicidios durante el 2020. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien el año pasado durante los largos días de encierro que tuvimos por varias semanas todo se calmó, incluyendo la violencia. Sin embargo, esa tranquilidad general duró muy poco, sobretodo en nuestros países latinoamericanos, los cuales están bajo la lupa y no precisamente por las mejores de las razones. Resulta que la organización Seguridad, justicia y paz, acaba de lanzar la lista de un análisis de homicidios dolosos que hicieron recientemente, y en este aparecen varias ciudades de latinoamericana, siendo México el país con más ciudades violentas en el mundo. Este estudio se basó en ciudades que tienen más de 300,000 habitantes que pertenecen a países que no tienen ningún conflicto bélico. Lo más triste es que este es el cuarto año me México ocupa el primer lugar de la lista. De hecho, algunas de las ciudades de este país ocupan los primeros seis lugares. Según el estudio, la ciudad más violenta es Celaya, México, con 109.38 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2020, mientras que el segundo lugar lo ocupa Tijuana, con 105.15 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato y Ensenada, ocupan el tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente. Otras once ciudades mexicanas, también se encuentran en la lista, entre ellas Acapulco – en el puesto número 18 – Culiacán -en el puesto número 25-, Morelia -en el puesto número 27- y Benito Juárez -en el puesto 44-. Ciudades de Estados Unidos como Baltimore, Nuevo Orleans, St. Louis y Memphis, también están en esta lista. Al igual que varias ciudades de Brasil, entre ellas Salvador, Río Branco, Fortaleza, Natal y Teresina. Lamentablemente también ciudades de Honduras -San Pedro Sula y Distrito Central-, Colombia –Cali y Cúcuta Venezuela -Cumaná, Guayana, Caracas, Maturín-, Jamaica -Kingston- y Sudáfrica -Cape Town, Mandela Bay y Durban, entre otras-.

