"¡Nos vale (blip) el COVID!": Pasajera se burla del virus en un avión y se quita el cubrebocas Esta mujer se ha hecho viral y ahora se le conoce como "Lady Covid", luego de que armara un escándalo en Cancún, México. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer se ha hecho viral en la red luego de que fuera captada en video armando un escándalo a bordo de un avión en Cancún, México, burlándose del coronavirus y quitándose el cubrebocas protector para afirmar que a ella, como a todos los que estaban en el vuelo, les "vale el COVID". En los videos se observa cómo la joven mujer se levanta en el pasillo del avión y comienza a vociferar, al parecer protestando contra el personal y frente a una sobrecargo que se encontraba al lado de ella. Luego se quita el cubrebocas y empieza a azuzar a la gente pidiéndoles que no se quejaran. "¡Todos están aquí porque les vale ve*ga el COVID!”, gritó al tiempo que algunos aprovechaban para filmarla. Mientras la mujer vociferaba y se quitaba la mascarilla una y otra vez, los pasajeros comentaban y luego le pedían que se sentaran o se bajara del avión. La agresión verbal habría sido alimentada en parte porque al parecer la mujer estaba intoxicada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El incidente forma parte de una multitud de percances ocurridos en medios de transporte público donde el uso de cubrebocas o protección adecuada en contra del coronavirus ha provocado fricciones entre los pasajeros y el personal e incluso ha terminado en tragedia. Uno de dichos casos ocurrió en Francia cuando un conductor de autobús fue golpeado salvajemente por un grupo de pasajeros que se negaron a usar mascarillas, un ataque que lo dejó en estado de muerte cerebral, según informaron medios locales. Otro suceso incluso más violento y lamentable ocurrió a principios de mayo pasado en Flint, Michigan, cuando una mujer de 45 años, participó en un altercado que terminó en la muerte del guardia de seguridad de un almacén Family Dollar porque supuestamente este no dejó que su hija entrara al almacén sin usar una mascarilla protectora. Médicos y expertos en epidemiología han reiterado en múltiples e incontables ocasiones la importancia de usar protección para evitar el esparcimiento y contagio del coronavirus , y que según se ha demostrado es posible con el uso de una barrera que cubra boca y nariz.

