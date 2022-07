Ladrones robaron el vestido de quinceañera de una adolescente y su comunidad se une para comprarle otro Briana, una adolescente hispana, fue víctima de robo. Unos ladrones se llevaron su vestido de quinceañera y sus seres queridos piden ayuda para comprarle otro para su fiesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando unos ladrones en Denver robaron el vestido de quinceañera de una adolescente hispana, su familia y su comunidad se unió para ayudarla. Una cuenta de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para comprarle a Brianna un nuevo vestido para este día tan especial. "Hola, me llamo Cyndy, hoy alguien sin corazón se robó el vestido de mi prima Socorro y su hija Brianna [que] iban a usar para su fiesta de Sweet 16", dice un mensaje en esta página. "Lo único que les pido es que nos ayuden a juntar fondos para comprarles un nuevo vestido a ambas lo más pronto posible", añade. La familia compartió también imágenes de su carro vandalizado, con los cristales rotos. Brianna’s sweet 16 dress Credit: Facebook "Su fiesta es en dos semanas y las dos están devastadas con esta situación, no solo les robaron sus vestidos, si no que también les quebraron el vidrio y poncharon las llantas del único vehículo que tienen", añade Cyndy Villarreal en la página de GoFundMe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brianna’s sweet 16 dress - Socorro Villarreal Credit: GOFUNDME Hasta ahora han recaudado más de $1,500 y la meta es llegar a $2,800 para cubrir los trajes de Briana y su madre Socorro Villarreal para la fiesta de su cumpleaños 16. La familia, que vive en Commerce City, Colorado, se siente muy agradecida con las muestras de apoyo de la comunidad.

