Padres desconsolados después de que ladrón robara una urna con las cenizas de su bebé

Sin saberlo, un ladrón le robó a una familia en Illinois las cenizas de su bebé fallecido. Una pareja desconsolada pide que se devuelva una urna robada que contiene las cenizas de su hijo William Pax LaDeur. El bebé, quien tiene un hermano gemelo, murió poco después de nacer en el 2014.

La casa de sus padres Jim y Sue LaDeur fue robada el pasado martes y se llevaron la urna, una cajita blanca, que tal vez el ladrón confundió con una caja de joyas, reportó WGN-TV.

"Mide tres pulgadas por tres pulgadas y tiene una pulgada de altura", dijo la madre al canal.

La policía sospecha que el ladrón entró a la casa por una ventana al costado de la propiedad. También robaron unas monedas de colección valiosas.

La urna con las cenizas estaba al lado de una foto del bebé fallecido.

"No tiene valor para más nadie pero es invaluable para nosotros", añadió la madre, pidiendo que sea devuelta. "Por favor hagan lo correcto".

Los gemelos nacieron prematuros, unos nueve semanas ante de lo previsto, y el recién nacido murió poco después en el hospital tras sufrir de retención de líquidos mientras estaba en el vientre, reportó The Chicago Tribune.

"Lo abrazamos hasta que murió", recordó la madre. "Peleamos por él entonces y pelearemos por él ahora y haremos todo lo que podamos", dijo sobre recuperar los restos de su hijo.

La cajita blanca también tenía una etiqueta con el nombre del crematorio.

"Un bebé no debe ser separado de sus padres", dijo la madre a Chicago Tribune.

Las autoridades piden que cualquier persona que tenga información sobre este caso llame al (630) 530-3050.

