"La Universidad del Chapo": Aseguran que la familia del capo construirá un centro educativo en Sinaloa José Luis González Meza, quien se identifica como abogado de Joaquín Guzmán Loera alias 'El Chapo" asegura que su familia construirá una universidad en Sinaloa. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Joaquín “El Chapo” Guzmán pasará el resto de sus días tras las rejas en un sofisticado penal de máxima seguridad en Florence, Colorado que ha sido catalogado como “peor que la muerte“. Sin embargo, la influencia del capo, y sobre todo, sus millones, que siguen en limbo a ambos lados de la frontera, continúan ejerciendo un enorme poder. Prueba de ello es la supuesta universidad indígena que su familia creará en su natal Sinaloa. “La familia del Chapo Guzmán y el Chapo Guzmán han decidido construir la primera universidad indígena de México en Badiraguato”, afirmó en conferencia de prensa José Luis González Meza, quien se identifica como abogado de Guzmán Loera. “Lo que estamos esperando es que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su primera ida a Sinaloa ponga la primera piedra junto con la mamá María Consuelo Loera Pérez”, continuó el letrado. “Finalmente se inicien los trabajos para construir esta Universidad”. El dinero para costear los proyectos saldría de la enorme fortuna que está en juego tras el juicio del capo. En mayo pasado González Meza aseguró que a su cliente le querían decomisar su fortuna en Estados Unidos y que asciende a unos 14,000 millones de dólares. #Entérate El #ChapoGuzmán y su familia anuncian que planean construir la primera Universidad Indígena en #Badirauaguato, #Sinaloa, esperan que sea el Presidente @Lopezobrador_ quien ponga la primera piedra junto con la madre de Joaquín Guzmán vía Verónica Díaz pic.twitter.com/M8Poo9uiii — Azucena Uresti (@azucenau) October 11, 2019 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este sería uno de varios proyectos que supuestamente llevará a cabo la familia del capo en sus tierras. Otro de ellos es una cadena de supermercados que vendería sus mercancías con un 50% de descuento en comparación con sus competidores para ayudar al pueblo. Según se explica la familia buscaría la ayuda del gobierno para poder subvencionar dichos proyectos Con esto, la familia del capo se convertiría en una especie de “Robin Hood” de Sinaloa, que ayudaría a los más necesitados. Sin embargo, habrá que tomarse las noticias de González Meza con un granito de sal. El mencionado abogado -que ha escrito por lo menos tres libros sobre el poder en México- se ha presentado como abogado del Chapo desde que julio de 2016 cuando interpuso un amparo para evitar la extradición del capo de México a Estados Unidos. Sin embargo, en aquel entonces el Chapo lo desconoció asegurando al programa de Ciro Gómez Leva (Imagen Televisión) que González Meza carecía de su “representación como su defensor”. ¿Qué será? Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image "La Universidad del Chapo": Aseguran que la familia del capo construirá un centro educativo en Sinaloa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.