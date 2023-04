Muere a los 48 años actor de la película The Passion of the Christ Christo Jivkov interpretó a Juan El Apóstol en la cinta del 2004 dirigida por Mel Gibson. Aquí lo que se sabe hasta el momento sobre su muerte ocurrida en Los Ángeles, CA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christo Jivkov Credit: Elisabetta A. Villa/Getty Images El actor y productor Christo Jivkov reconocido internacionalmente por la taquillera cinta The Passion of the Christ dirigida por Mel Gibson, ha fallecido en Los Ángeles, CA. Así lo dio a conocer el sitio Deadline.com informando que el deceso ocurrió la noche del viernes pasado y que el actor había fallecido tras librar una prolongada lucha contra el cáncer. De acuerdo con el portal de DailyMail.com Jivkov habría fallecido a causa de un cáncer de pulmón. El actor nacido en Sofía, Bulgaria, se hizo acreedor del reconocimiento internacional al intervenir en la cinta estelarizada por Jim Caviezel y Monica Bellucci donde hizo el papel de Juan El Apóstol. La cinta del 2004 recaudó más de $612 millones a nivel mundial. Además de esa aclamada cinta Jivkov —quien acababa de cumplir sus 48 años en febrero pasado y se graduó de la Academia de Cine y Teatro de Bulgaria— también destacó por su rol como Giovanni de Medici en la cinta The Profession of Arms, del cineasta Ermanno Olmi (2001), que se hizo acreedora a nueve premios David Di Donatello, en Italia, incluyendo Mejor Cinta. Christo Jivkov falleció a los 48 años después de labrarse una carrera artística desempeñada principalmente en Italia: Christo Jivkov Credit: Elisabetta A. Villa/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el sitio NewsMax se anticipaba que Jivkov interviniera en la segunda segunda parte de dicha cinta y que llevaría por título The Passion of the Christ: Resurrection. Dicha producción iniciaría su rodaje a mediados del 2023 bajo la dirección de Mel Gibson y llevaría a Caveziel nuevamente en el rol principal de Jesús.

