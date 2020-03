La OMS: el coronavirus ya es oficialmente una pandemia El director de la Organización Mundial de la Salud prevé que la propagación de coronavirus a otros países seguirá en aumento en las próximas semanas y exhorta a los países a tomar medidas agresivas para combatirlo. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La llegada del coronavirus a casi todos los rincones del globo ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar este miércoles el brote una pandemia global. El director de la OMS, Tedros Adhanom, declaró que debido al creciente número de casos fuera de China el coronavirus ya no puede ser considerado una epidemia. “Estamos preocupados por los niveles alarmantes de propagación y por los niveles alarmantes de inacción”, declaró Adhanom en conferencia de prensa, según el diario El País. “Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, mal usada puede causar un miedo irrazonable o la aceptación injustificada de que la lucha se ha acabado, lo que llevará a un sufrimiento innecesario y a la muerte”. Por definición, una pandemia es una enfermedad que se extiende a varios países del mundo de manera simultánea. Hasta el momento, según la OMS, 114 países han reportado casos de coronavirus. “En los próximos días y semanas, esperamos ver que la cantidad de casos, muertes y países afectados aumente aún más”, dijo Adhanom. “Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Esta es la primera pandemia causada por un coronavirus y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo”. Image zoom El máximo responsable de la OMS exhortó a los gobiernos de los diferentes países a tomar medidas urgentes y agresivas para combatir este brote, en un esfuerzo por evitar más muertes. “Estamos juntos en esto para hacer lo correcto con calma y proteger a los ciudadanos del mundo”, dijo. En Estados Unidos, el virus se ha propagado a por lo menos 38 estados, con más de 1,000 casos y 31 muertes, cifras que van en aumento casi cada hora. Advertisement

