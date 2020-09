La terrible ola de incendios en la Costa Oeste aumenta su saldo mortal Los incendios en California, Oregón y Washington han causado la muerte de por lo menos 24 personas y forzado la evacuación de más de medio millón. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los enormes incendios forestales que están arrasando grandes extensiones de la Costa Oeste siguen dejando una estela de destrucción y muerte sin que las autoridades puedan indicar cuándo lograrán recuperar el control de la situación. Solo en California hay un total de 28 incendios que siguen consumiendo bosques, granjas y residencias, de acuerdo a la agencia estatal Cal Fire. Hasta el momento, más de medio millón de personas han sido evacuadas y por lo menos 24 personas han perdido la vida. La agencia aseguró que más de 3 millones de hectáreas se han quemado en el estado, una cifra 26 veces mayor que la de la extensión calcinada por los incendios del año pasado. Image zoom JOSH EDELSON/AFP via Getty Images Las autoridades han confirmado que el incendio de North Complex en California se cobró 10 vidas y que sigue quemando el condado de Butte, reportó People. De acuerdo a la filial local de la cadena ABC, este jueves las autoridades encontraron los restos de siete personas, incluyendo los de Josiah Williams, de 16 años, y confirmaron que por lo menos 16 otras permanecen desaparecidas. “Estaba solo, aterrorizado y corrió por [salvar] su vida”, comentó su madre Jessica Williams a la cadena. “Mi hijo era un niño bueno, inteligente, atento que murió solo y me duele pensar por lo que pasó”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom En Oregón, por lo menos cinco incendios han consumido 100,000 hectáreas cada uno, obligando a las autoridades a declarar el estado de emergencia tras la pérdida de por lo menos cuatro vidas. “Para ponerlo en perspectiva, en los últimos 10 años, un promedio de 500,000 hectáreas se han quemado durante todo el año. Hemos visto casi el doble de eso en tres días”, informó la gobernadora Kate Brown en redes sociales. Entre los fallecidos se encuentran Wyatt Tofte, de 12 años, y su abuela Peggy Mosso, de 71, quienes perdieron la vida a en el incendio de Santiam que se desató cerca de su hogar en Lyons, ORE. Image zoom Josiah Williams Facebook En Washington, un bebé de 1 años murió en el incendio de Cold Springs cuando intentaba escapar junto a sus padres, Jacob Hyland, de 31 años, y Jamie Hyland, de 26, reportó People. La pareja pudo ser rescatada y trasladada a un hospital de la localidad en condición crítica. Los incendios en Washington han arrasado con más de 587,000 hectáreas y obligado a la evacuación de más de 1,000 personas hasta el momento, según el gobernador Jay Inslee. Image zoom Familia Hyland GOFUNDME Estos incendios sin precedentes han obligado a las autoridades a solicitar ayuda de agencias de otros estados. Bomberos y personal de Texas, Colorado y Utah se han trasladado a los estados afectados para asistir en las tareas de extinción.

Close Share options

Close View image La terrible ola de incendios en la Costa Oeste aumenta su saldo mortal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.