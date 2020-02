La mujer con coronavirus en California se encuentra en condición grave La paciente de coronavirus en California, que todavía no se sabe cómo se pudo infectar, se encuentra en estado grave. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La mujer de California que dio positivo al coronavirus sin haber viajado fuera de Estados Unidos se encuentra en un delicado estado de salud, de acuerdo al congresista John Garamendi. El político demócrata confirmó a CNN que la mujer está “grave” en un hospital del norte del estado. Las autoridades de salud aún no han podido establecer cómo se produjo el contagio, ya que la paciente asegura no viajó fuera del país y al parecer tampoco tuvo contacto con alguien que estuviera infectado. Debido a esto, el departamento de Salud Pública del condado de Solano declaró un estado de emergencia local para investigar la causa de su enfermedad. “Esto parecer ser una persona que genuinamente contrajo la enfermedad en la comunidad”, comentó el director del departamento de Salud, Bela Matyas, en una conferencia de prensa ofrecida el jueves, según CNN. Image zoom Por su parte, Garamendi comentó que el Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) debería permitir a los estados examinar cualquier caso sospechoso de coronavirus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La paciente de California fue la persona número 15 en recibir un diagnóstico de coronavirus en Estados Unidos, aunque los otros casos han ocurrido en personas que viajaron recientemente a China o tuvieron contacto con alguien que viajó a ese país. El CDC anunció el martes que los estadounidenses deberían prepararse para la propagación del virus por todo el país, de acuerdo a People. Advertisement

Close Share options

Close View image La mujer con coronavirus en California se encuentra en condición grave

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.