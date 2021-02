La mujer que se fijó el pelo con pegamento Gorilla en lugar de laca tendrá que operarse

Close

La joven Tessica Brown que utilizó el famoso -y potente- pegamento Gorilla para hacerse un peinado tuvo que viajar a Los Ángeles para ponerse en las manos de un reconocido cirujano. Por Isis Sauceda/Los Angeles La joven que se ganó el apodo de Gorilla Girl luego por aplicarse pegamento en el pelo en lugar de laca tendrá que pasar por las manos de un cirujano para recuperar el movimiento de su cabellera. Tessica Brown anunció en redes que un conocido cirujano de Beverly Hills, CA, intentará retirar el pegamento que se untó para fijar el peinado. "En camino a Los Ángeles a sacarme este pegamento de la cabeza finalmente", escribió en su cuenta de Instagram. Horas después, se vio a la joven llegar al aeropuerto de la ciudad del sur de California, según TMZ. La joven se volvió involuntariamente famosa en las redes, objeto de comentarios y no pocas burlas, luego de compartir un vídeo en TikTok en el que explica que lleva un mes tratando de sacarse el pegamento Gorilla que había usado para fijarse el cabello en una ocasión en que se había quedado sin laca. "Miren, mi cabello no se mueve", explicó en el vídeo, tocándose el peinado. "Lo he lavado 15 veces y no se mueve". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram Tessica admitió que usar el pegamento fue una "mala, mala, mala idea", que este fin de semana la llevó a la sala de urgencias de un hospital. Sin embargo, los doctores se vieron con las manos atadas ante la situación y la dieron de alta con una botella de agua esterilizada y gasas para remover esmalte de uñas. "Esto va a ser un proceso largo", compartió junto a una fotografía en el hospital. Por supuesto que un sinfín de recomendaciones para la retirada del pegamento no se hicieron esperar, pero al parecer nada le funcionó a la chica. El rapero Chance The Rapper salió en defensa de Tessica y elogió a quienes en lugar de burlarse, le han mostrado su simpatía y apoyo. "Me encanta que estos cab….s la estén apoyando con esto. Cuando vi el vídeo la segunda vez, fue difícil reír porque me di cuenta de que la pequeña genuinamente no sabía que se había puesto uno de los pegamentos más potentes del mundo en la [cabeza]. Espero que se recupere", escribió el cantante en su cuenta de Twitter. Cuando en las redes circularon especulaciones acerca de una posible demanda, el fabricante del pegamento señalaron que el etiquetado de su producto advierte de los usos autorizados. Usarlo en el cabello no está en la lista. "Estamos enterados de la situación y sentimos el desafortunado incidente que experimentó la señorita Brown al utilizar nuestro pegamento de espray en su cabello. Esta es una situación única porque este producto no es para usarse en el cabello, ya que es considerado permanente", explicó Gorilla Glue en su cuenta de Twitter. "Nuestros pegamentos de espray indican en la etiqueta de advertencia, [que] 'no se trague. No se lleve a los ojos, la piel o la ropa…' Se usa para manualidades, en casa, en el auto, proyectos de oficina, para montar superficies de papel, cartón, madera, laminado y tela". La empresa se alegró de que la joven haya recibido tratamiento médico y le deseó lo mejor.

