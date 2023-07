La liga MLS llega con todo... ¡y Leo Messi está incluído! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería MLS All Stars vs Arsenal Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Durante cuatro días la fiebre del fútbol empapó Washington DC y Miami. Mientras Leo Messi anunciaba con bombos y platillos que formaba parte del Inter Miami, en DC se llevó a cabo el partido amistoso de las Estrellas de la MLS contra el equipo inglés Arsenal de Holloway, Londres. ¿Cómo ver cada uno de los partidos de esta liga? ¿Cómo ver a Messi jugar desde cualquier lugar? Aquí te contamos todo. Empezar galería Lleno total MLS All Stars vs Arsenal Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Con un lleno total, los equipos comandados por Wayne Rooney -MLS- y Mikel Arteta -Arsenal- jugaron en el estadio D.C. United, que vibró con más de 200 mil asistentes de todas las nacionalidades. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Tres idiomas MLS All Star vs Arsenal Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus El partido amistoso de la MLS fue transmitido a través de Apple TV+ en tres diferentes idiomas: inglés, español y francés. 2 de 12 Ver Todo Fútbol para todos MLS All Stars vs Arsenal Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus La inclusión de estos tres idiomas busca impulsar la liga del fútbol soccer en Estados Unidos. Será a partir del 21 de julio hasta la final de Leagues Cup el 19 de agosto que MLS Season Pass ofrecerá la cobertura más completa del torneo, incluyendo transmisiones en vivo de los 77 partidos en los tres idiomas. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Narradores y conductores de lujo Rodolfo Landeros Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Los encargados de narrar los partidos en español serán :Rodolfo Landeros (en la imagen centro) Jorge Pérez Navarro, Marcelo Balboa, Pablo Ramírez, Jesús Bracamontes, Sergio Ruiz, Miguel Gallardo, Raúl Guzman, Sonny Guadarrama, Diego Pessolano, Walter Roque, Oscar Salazar, Carlos Ruiz, Adrian García-Márquez, Francisco Pinto, Bruno Vain, Andrés Agulla, Rodolfo Landeros, Claudio Suárez, Alejandro Figueredo, Jaime Macías, Juan Arango, Carlos Suárez, José Hernández, Tony Cherchi, José Hernández, Pável Pardo, Francisco X. Rivera, Martín Zuñíga, Moisés Linares, Pablo Mariño. 4 de 12 Ver Todo ¿Quiénes lo hacen posible? MLS All Stars vs Arsenal Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Detrás de cada partido trabajan más de 200 personas quienes logran la transmisión a través de la aplicación de Apple TV+ en tres diferentes idiomas y en diversos dispositivos como teléfonos celulares, y computadoras. 5 de 12 Ver Todo Público en acción MLS All Stars vs Arsenal Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Durante más de tres horas, el público vivió la pasión del fútbol, sin importar el calor de más de 80 grados que envolvió el estadio D.C. United. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ganadores MLS All Stars vs Arsenal Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus La victoria de la noche se la llevó Arsenal con 5 goles de: Gabriel Jesús, Leandro Trossard, Jorginho, Gabriel Martinelli y Kai Havertz. 7 de 12 Ver Todo ¿Cómo ver a las estrellas de la MLS? MLS All Stars vs Arsenal Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Si quieres ver jugar a Leo Messi, Carlos Vela, Kei Kamara, y muchas otras estrellas, lo único que tienes que hacer es tener tu MLS Season Pass, así a través de Apple TV+, podrás ver a tus ídolos en acción desde el lugar en donde te encuentres. 8 de 12 Ver Todo Detrás de la magia Wayne Rooney Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Detrás de la magia de la liga de estrellas de la MLS está la leyenda, Wayne Rooney, entrenador de fútbol profesional inglés. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Felicidad absoluta! Mikel Arteta Credit: Ciro Gutierrez/ @cirinfocus El español Mikel Arteta, se mostró orgulloso del triunfo del equipo que entrena. 10 de 12 Ver Todo Jugador amado Bukayo Saka Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Uno de los jugadores más buscados y queridos de la noche fue el inglés del equipo Arsenal Bukayo Saka. 11 de 12 Ver Todo Explosion energértica MLS All Stars vs Arsenal Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Además de un juego espectacular de más de dos horas, el show para amenizar el evento causó furor. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

