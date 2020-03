La cloroquina ¿realmente cura el coronavirus? El medicamento antipalúdico y para tratar el lupus está acaparando la atención tras ser alabado por el presidente Trump. Pero ¡ojo! la automedicación seria sumamente peligrosa. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del coronavirus está llevando a la desesperación a muchos que en busca de una cura caen en la trampa de falsos remedios e incluso, peligrosas sustancias que prometerían ser el alivio para sus síntomas. Pero de todos ellos uno está acaparando la atención: se trata de la hidroxicloroquina, un medicamento que se ha usado por décadas para tratar el lupus y la malaria. Dicha droga surgió como supuesta promesa para aliviar el mal respiratorio causante por el virus COVID-19 luego de que hace una semana en conferencia de prensa en Washington el presidente Donald Trump alabara sus cualidades asegurando que la droga "podría tener un efecto muy positivo". Posteriormente reiteró sus palabras por medio de un tuit. Pero las alarmas han comenzado a sonar pues esta semana se produjo una muerte en Arizona y un grave envenenamiento luego de que una pareja ingiriera fosfato de cloroquina en su intento por curar los síntomas del mal respiratorio que a la postre no habían confirmado o no si padecían. "La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no ha aprobado la hidroxicloroquina (Plaquenil) para el tratamiento del coronavirus" se explica en el sitio oficial de la Fundación del Lupus. "Ha habido historias en las noticias sobre hidroxicloroquina porque los resultados de algunos pequeños estudios en China y Europa fueron inicialmente prometedores. Sin embargo, este medicamento no se recomienda actualmente como tratamiento para el coronavirus en este momento porque no hay suficiente evidencia de que sea eficaz para este propósito". Por su parte la misma FDA indica que "no existe ni vacuna ni droga alguna para prevenir o curar el COVID-19". ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1241367239900778501&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fmundo%2Fnoticias-51991197 Un tuit de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtiendo de las diferencias entre el fosfato de cloroquina, que se usa para limpiar acuarios, y que algunos han confundido con la droga que se usaría contra COVID-19 y que esta semana causaron una muerte en Arizona: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asimismo el doctor Stephen Hahn, comisionado de la FDA instó al público a no consumir "ningún tipo de cloroquina" a menos que les sea recetada por su proveedor de salud. "El fosfato de cloroquina se usa en el mantenimiento de acuarios para peces y no es la misma cloroquina aprobada por la FDA que se está estudiando en el posible tratamiento de #COVID#19", escribió Hahn en un tuit. "No vayan a tomar ningún tipo de cloroquina a menos que les sea recetada por un proveedor médico y sea obtenida por medio de canales legítimos". "Queremos advertir a nuestros consumidores que este producto [es] utilizado para tratar los parásitos en acuarios de peces y puede tener efectos adversos [para la salud], incluyendo enfermedades graves o la muerte si se lo toma la gente" Advertisement

