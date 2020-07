"La hicieron a un lado": Familiares denuncian que abuela murió tras ser rechazada dos hospitales en Florida Un nieto de la señora Hortencia Laurens asegura que a su abuela la dejaron salir a pesar de padecer COVID-19 y que la dejaron esperando en un banco sin avisar a la familia. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parientes de una abuela de 70 años que falleció por complicaciones de COVID-19 exigen una explicación en la muerte de su abuela, quien, aseguran, falleció luego de ser rechazada de dos hospitales en el condado de Broward, al norte de Miami, en la Florida. Así lo reveló Diego Fereira, nieto de la señora Hortencia Laurens, quien asegura que la mujer falleció este lunes a los pocos días de haber recibido dado positivo al coronavirus novel. Según explicó, su abuela fue llevada el jueves pasado al Hospital Memorial Pembroke, donde pensaron que permanecería ingresada para al menos pasar la noche, pero que hacia las 4:00 a.m. fue dada de alta y enviada a casa. Lo peor, según explicó Fereira a Local 10 News, en Miami, es que la familia no recibió aviso de que la abuela había sido dada de alta, y ella tuvo que esperar sentada en un banco a que vinieran a recogerla hasta las 6:00 am. “Mi abuela podría haber sido una de esas personas que salieron del hospital sin problemas, sintiéndose mejor. Pero la enviaron a su casa, la sacaron”, aseguró apesadumbrado sobre la anciana que padecía diabetes y sufría de presión alta. “No quisiera que esto le pase a la abuela de nadie ni a la familia de nadie". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Portavoces del Memorial Healthcare System han declinado comentar al respecto, pero el doctor Stanley Marks, director médico del sistema de salud pública, aseguró por medio de un comunicado que, por lo general, el ingreso al hospital es una decisión impulsada por un médico. "Se basa en múltiples factores, incluyendo los signos vitales y el cuadro clínico al momento en que el paciente visita la sala de emergencias", aseguró. Hasta el cierre de esta nota el estado de Florida presenta más de 206,000 casos de COVID-19 con por lo menos 1,018 muertes tan solo en el condado de Miami-Dade.

