Los CDC añaden 4 síntomas nuevos a la COVID-19. ¿Sabes cuáles son? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aumentan a 11 el número oficial de síntomas del coronavirus. Aquí la lista completa. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) acaban de añadir cuatro nuevos síntomas a la extensa lista de malestares del mal respiratorio COVID-19. Congestión y flujo nasales, náuseas y diarrea son los cuatro nuevos factores que podrían indicar el contagio del coronavirus surgido en diciembre del 2019. Así, la lista oficial de los 11 síntomas de la COVID-19 queda como sigue: Fiebre o escalofríos Tos Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) Fatiga Dolores musculares y corporales Dolor de cabeza Pérdida reciente del olfato o el gusto Dolor de garganta Congestión o moqueo Náuseas o vómitos Diarrea Cabe destacar que en esta lista no se encuentran los llamados "dedos covid", un padecimiento observado en algunos pacientes que han presentado decoloración o color purpúreo en los dedos de los pies. Esta es una actualización a los seis síntomas que los CDC añadieron en mayo pasado y que People en Español ha discutido extensamente con la doctora Aliza Lifchitz, internista y anfitriona del programa Vida y salud (HITN). Muchas personas han reportado cambios de color e hinchazón en los dedos de los pies a causa del coronavirus. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1252831862168248322%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fpeopleenespanol.com%2Fnoticias%2Fsintoma-desconocido-del-coronavirus%2F ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1251642614702579712%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fpeopleenespanol.com%2Fnoticias%2Fsintoma-desconocido-del-coronavirus%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los CDC aclaran que los malestares de una persona infectada pueden aparecer dos o tres días después de haber contraído el virus. Un tema aparte es la recuperación: los casos son muchos y muy variados, pero en promedio los enfermos de COVID-19 reportan malestares por aproximadamente dos semanas. En algunos casos, la hospitalización y la enfermedad pueden durar más allá de un mes, con pacientes reportando falta de aliento y poca energía aun luego de dar negativo al virus y recuperarse. Si bien no existe una vacuna contra este mal, en la actualidad hay aproximadamente 150 tratamientos a prueba y 50 antivirales también en experimentación, según indica el diario USA Today.

Close Share options

Close View image Los CDC añaden 4 síntomas nuevos a la COVID-19. ¿Sabes cuáles son?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.