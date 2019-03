Aparece muerta la niña de 3 años a la que "castigaron" dejándola fuera de casa de madrugada por no beberse la leche Aparece muerta la niña desaparecida luego de que su padre la castigara dejándola fuera de casa por no beberse la leche. Celeste Rodas de Juárez La policía de Texas cree que el cadáver de una niñita encontrada el domingo en un desagüe en la localidad de Richardson podría ser el de Sherin Mathews, la niña de 3 años que desapareció la semana pasada luego de que aparentemente su padre la castigó sacándola de la casa por no querer beberse la leche. Aunque el médico forense aún no ha identificado el cuerpo, los investigadores del caso sí creen que puede tratarse de Mathews. Un portavoz del departamento de Policía de Richardson confirmó a People que “es muy probable que sea ella”. La semana pasada, la policía de la localidad situada en el condado de Dallas comunicó que la niña había sido vista por última vez el sábado 14 de octubre cuando su padre, Wesley Mathews, la castigó por no tomarse la leche. El castigo impuesto fue que se parara en el patio trasero de su casa, el cual da a un callejón. Eran las 3 de la madrugada. Facebook/Richardson Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mathews asegura que 15 minutos después, cuando salió a ver a la pequeña, ya no estaba. Sin embargo, no informó a las autoridades de su desaparición hasta varias horas después. “A medida que la investigación continuó desarrollándose, más y más cosas salieron a la superficie y continuamos analizándolas”, informó en una conferencia de prensa el domingo un portavoz de las autoridades. “Esto llevó a la búsqueda con perros en esa área, y así fue como encontramos este cadáver”. Mientras la investigación continua, la hermana mayor de la fallecida, de 4 años, fue trasladada a un hogar de acogida temporal. La audiencia judicial del padre, quien está libre después de pagar una fianza, fue pospuesta hasta el 13 de noviembre, a la espera de que contrate un abogado defensor. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.