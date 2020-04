La Casa de Papel: ¿qué sabes sobre la nueva temporada? ¡Entérate! No te pierdas nuestra selección de series y películas para disfrutar esta semana en casita a través de Netflix. By Joan Wallace ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las opciones de series y películas para ver este fin de semana son múltiples y están llenas de acción, aventura y emocionantes escenas que no puedes perderte. Sin más preámbulos, aquí les van como cada semana, algunas de las propuestas más impactantes para disfrutar en Netflix desde ya. ¿Están listos? La casa de papel Una serie que muchos hemos estado esperando, ya está de regreso. Todos sus fanáticos, por favor, ya pueden dejar de tener pesadillas ¡La espera ha terminado! Recordamos que “La casa de papel” se trata de un atraco protagonizado por personajes poco convencionales contra la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Banco de España en las primeras temporadas. Sin embargo, estas nuevas escenas muestran a un villano diferente aislado de la banda original de El Profesor. No dudamos que esta sea la serie más vista durante todo el fin de semana. ¿Por qué? Pues, de “La casa de papel” subrayamos la atención al desarrollo de los personajes y el fantástico guion que nos mantiene inexplicablemente pegados al televisor. Como dirían los gringos: It’s a must! The Letter for the King En esta propuesta, seguiremos las aventuras de Tiuri, un joven que se embarca en una misión extraordinaria para entregar una carta secreta al rey de su nación. En el camino, Tiuri se ve envuelto en una profecía mágica que anuncia el surgimiento de un héroe capaz de derrotar al despiadado príncipe. Sin embargo, si quiere sobrevivir, tendrá que apretarse el cinturón y ser un verdadero líder. Totalmente recomendada para los amantes de producciones de aventura al estilo Harry Potter. Modo Avión Una influencer de redes sociales choca su auto mientras usa su teléfono celular, luego de esto se exilia en la granja de su abuelo, donde debe desconectarse del mundo cibernético, así como lo oyen: no teléfonos ni computadoras, algo así como un détox digital. Este filme brasileño es una opción divertida y perfecta para estos días en casa. Unorthodox Y de puro drama y comedia pasamos a una historia que revela fuertes verdades culturales: “Unorthodox”. Se trata de la historia real de Deborah Feldman, una joven judía que pudo escapar de la estricta comunidad religiosa Satmar, del judaísmo jasídico. Lo sorprendente de la serie es que su crítica social también desvela la escena Satmar en diferentes países como New York y Alemania. Una gran propuesta con poderosas actuaciones y lecciones de vida. Ozark Tan intenso como la famosa “Breaking Bad” y tan meticulosa como “Narcos”. “Ozark” cuenta la historia de un consejero financiero de Chicago quien, tras un escándalo de lavado de dinero contra un cartel de droga mexicano, tiene que mudarse con su familia hasta Missouri donde termina mezclándose con criminales locales. Ahora, en su última temporada, las cosas se ponen aún más intensas. Recuerda, desde ya puedes disfrutar de estas opciones desde ahí, desde la comodidad de tu casa, nos vemos en una próxima oportunidad con algunas recomendaciones de series y películas. Advertisement

Close Share options

Close View image La Casa de Papel: ¿qué sabes sobre la nueva temporada? ¡Entérate!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.